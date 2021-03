in foto: Francesca ai tempi de "L’amore esiste"

Quella tra Francesca Michielin e il Festival di Sanremo è una storia d'amore consolidata. Per la cantante (vincitrice di X-Factor nel 2011) non sarà infatti la prima volta sul palco dell'Ariston. Si era già presentata alla kermesse nel 2012 duettando con Chiara Civello e nel 2016 col brano Nessun grado di separazione, con cui aveva conquistato il secondo posto. Nel 2020 era stata invece la volta del duetto con Levante e Maria Antonietta sulle note di Si può dare di più. Per l'edizione numero 71 del Festival sarà in gara insieme a Fedez col brano Chiamami per nome. Anche in questo caso si tratta di un sodalizio professionale consolidato che il pubblico ha già avuto modo di apprezzare. I due hanno hanno collaborato per due brani di grande successo: Magnifico e Cigno nero. I due oltre alla passione per la musica hanno in comune anche quella per i tatuaggi, anche se Francesca Michielin ne ha decisamente molti di meno!

Il tatoo sul braccio destro per la nonna

Francesca Michielin ha due tatuaggi. Uno, quello forse per lei più importante e dal grande valore simbolico e affettivo, è situato sull'avambraccio destro. Si tratta di una foglia di salvia e lo ha fatto in onore di sua nonna, come ha spiegato lei stessa in un post condiviso su Instagram coi suoi follower l'anno scorso:

Quando mia nonna è nervosa, mastica una foglia di salvia, lo fa perché dice che così passa tutto. E dice che se hai cura della salvia, un po’ come per tutte le cose, quelle cose durano un sacco, non ti abbandonano. E in Veneto c’è un detto che fa: Quando more a salvia che xe in orto, more el paron de casa o l’è za morto. Sto coltivando canzoni come la salvia, le annuso, le mastico o lascio loro il tempo di crescere. Me ne prendo cura. E ci vuole tempo. Non me lo posso dimenticare.

I cerchi tatuati sul polso

Se il significato del tatuaggio sull'avambraccio destro è stato spiegato dalla stessa cantante e ha un significato profondo e molto intimo, ce n'è un altro che è invece avvolto nel mistero. Tra l'altro essendo anche molto piccolo è anche ben poco visibile. Si trova sul polso destro, nella parte interna per la precisione, una zona piuttosto gettonata in quanto a tatuaggi: ce l'ha anche Levante nello stesso posto nonché Elodie, altra appassionata. Ma mentre la prima ha scelto una scritta e la seconda un cuore, Francesca Michielin ha optato per dei minuscoli pianeti allineati.