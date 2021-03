Tra i Big in gara della 71esima edizione del Festival di Sanremo ci sono Francesca Michielin e Fedez, che partecipano in coppia con il brano "Chiamami per nome". Non è a prima volta che collaborano, lo hanno già fatto in passato con "Cigno nero", e, oggi come allora, hanno dimostrato di essere super affiatati. Hanno presentato il loro inedito durante la prima serata e, sebbene il rapper abbia catalizzato l'attenzione dei media a poche ore dal debutto con la sua camicia dedicata alla famiglia, non appena sono apparsi sulla scalinata dell'Ariston è stata la cantante a lasciare i fan senza parole. In che modo? Ha sfoggiato un look decisamente inedito, dicendo addio ai capelli extra long che portava fino a qualche giorno fa.

Il nuovo taglio di capelli della Michielin

Per il lancio del singolo "Chiamami per nome", Francesca Michielin aveva lasciato i fan senza parole con un look inedito. La cantante aveva infatti sfoggiato un inedito stile da diva con i capelli extra long.Il risultato era stato raggiunto grazie a delle extension maxi ma ora le cose sono cambiate: per tornare sul palcoscenico di Sanremo ci ha dato un "taglio netto". Si è presentata in diretta con un caschetto cortissimo, lo ha portato gelatinato, tirato dietro le orecchie ma con una fila molto laterale che le ha coperto parte della fronte. Ha poi optato per una piega con le punte alzate, ispirandosi così alle icone della musica anni '50 e '60.

in foto: La Michielin sul palco con Fedez

Francesca Michielin col top di cristalli

Non è la prima volta che la Michielin calca il palcoscenico dell'Ariston ma, se fino ad aggi non aveva mai rinunciato allo stile casual dal mood teen, durante la 71esima edizione del Festival ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile. La trasformazione non ha riguardato solo i capelli ma anche i look. Per la prima esibizione la cantante è infatti apparsa super sofisticata in Miu Miu con un competo caratterizzato da pantaloni baggy neri a vita alta, abbinati a uno scintillante top con le maniche trasparenti e il décolleté ricoperto di cristalli. A completare il tutto, dei décolleté con il tacco a spillo in pelle nera e una cascata di mini cerchietti che le hanno decorato le orecchie.