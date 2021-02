Francesca Michielin è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2021, al quale partecipa in coppia con Fedez con il brano "Chiamami per nome". Archiviata la questione "spoiler" nata dopo che il rapper aveva postato sui social alcuni secondi della canzone inedita, i due si sono "riappacificati" e ora si stanno preparando per dare il meglio di loro sul palcoscenico dell'Ariston (questa volta tenendo gli smartphone ben lontani dalla sala prove). La cantante, in particolare, ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile, apparendo trasformata sul suo profilo Instagram. Tra maxi extension e pose sexy, pare proprio che la Michielin voglia lasciarsi alle spalle i look "acqua e sapone" che l'hanno sempre contraddistinta fin dalla vittoria a X-Factor.

Il nuovo look di Francesca Michielin

Quale migliore occasione del ritorno sul palco di Sanremo per dare una svolta alla propria immagine? È proprio quanto fatto da Francesca Michielin, che sui social ha rivelato la sua incredibile rivoluzione di stile. Complice il lancio del nuovo album "Feat (fuori dagli schemi)", nel quale ci sarà anche "Chiamami per nome", ha posato in un'inedita versione "diva", sfoggiando un look nuovo di zecca. La cantante, che di solito è sempre molto semplice ed elegante, ha messo in risalto la silhouette snella con un completino verde acqua caratterizzato da crop top con le spalline larghe e micro shorts. Per completare il tutto ha scelto una serie di anelli variopinti, anche se la vera novità sono i capelli, resi lunghissimi da delle extension portate extra lisce e con la fila centrale.

in foto: La Michielin in shots e crop top

Cosa indosserà Francesca Michielin a Sanremo

Dimenticate Francesca Michielin in versione acqua e sapone, a giudicare dagli ultimi scatti postati su Instagram sta rivoluzionando la sua immagine e il suo armadio. Se fino a qualche tempo fa indossava solo completi casual con jeans e maglioni, tute e sneakers, osando al massimo con dei tailleur dallo stile mannish, ora preferisce esaltare la sua innata femminilità. Crop top che lasciano l'ombelico in vista, corpetti cut-out, abiti con dei profondi spacchi laterali, shorts cortissimi: a Sanremo 2021 potrebbe apparire provocante e sensuale, complice anche la nuova acconciatura in stile "Madre Natura". Certo, ad oggi nel backstage continua a spaziare tra salopette e maxi felpe, ma, si sa, il palcoscenico dell'Ariston richiede qualcosa di più sofisticato. La Michielin festeggerà i 25 anni con una trasformazione drastica?