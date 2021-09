Festival di Venezia 2021, l’arrivo di Kristen Stewart al Lido: l’attrice stupisce con i capelli arancioni Questa sera al Festival del Cinema di Venezia verrà presentato uno dei film più attesi del momento, Spencer, la pellicola dedicata alla principessa Diana. La protagonista Kristen Stewart è appena arrivata al Lido e ha lasciato tutti senza parole con un nuovo colore di capelli.

Si sta svolgendo la 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, manifestazione che fino al prossimo 11 settembre vedrà numerosi registri presentare i loro nuovi film in anteprima mondiale. Questa sera sarà il turno di Spencer, l'attesa pellicola firmata da Pablo Larrain dedicata alla controversa storia della principessa Diana. Dopo essere apparsa sul poster ufficiale in uno splendido abito bianco con i ricami gold, Kristen Stewart ha fatto il suo trionfale arrivo in Laguna, attirando tutti i riflettori su di lei con un inedito stile con capelli arancioni e mini jumpsuit bon-ton.

Kristen Stewart con la mini tutina per l'arrivo in Laguna

Kristen Stewart era tra le protagoniste più attese di Venezia 78 e questa mattina è arrivata finalmente al Lido, lasciando tutti senza fiato col suo look glamour e bon-ton. Ha puntato sull'eleganza di Chanel, Maison che da anni la considera una vera e propria musa, sfoggiando una mini tutina in tweed nero della collezione Pre-Fall 2021 con dei bottoni gioiello sull'abbottonatura e sulle tasche. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté con il tacco a spillo ricoperto di perle, esaltando ancora di più le gambe nude.Per quanto riguarda il make-up, lo ha abbinato al nuovo colore di capelli sui toni dell'arancio.

Kristen Stewart in Chanel

Il nuovo colore di capelli di Kristen Stewart

Kristen Stewart ha sempre abituato i fan ai suoi continui colpi di testa, basti pensare al fatto che dagli esordi a oggi ha spaziato tra chioma naturale extra long, pixie cut biondo platino e addirittura un audace taglio rasato a zero. Per la prima di Spencer ha deciso di cambiare ancora una volta look, puntando tutto su una tintura arancione. Il colore si chiama strawberry blonde per la precisione, è infatti una nuance di un arancio così tenue da andare nel biondo e di sicuro diventerà uno dei must-have del prossimo autunno. Non è la prima volta che l'attrice prova una tinta tanto originale, già in passato aveva sfoggiato degli audaci orange hair, solo che questa volta ha optato per un long bob decisamente più bon-ton delle sue precedenti acconciature rock.