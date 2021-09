Erika Mattina finalista a Miss Mondo, piovono insulti omofobi: “Come fa una lesbica a fare le selezioni?” Erika Mattina gestisce da alcuni anni assieme alla fidanzata Martina Tammaro la pagina “Le perle degli omofobi”, in cui riportano gli insulti che quotidianamente ricevono per il solo fatto di essere lesbiche. E proprio per la sua omosessualità Erika è finita nuovamente al centro dell’odio: è arrivata alla finale di Miss Mondo Italia 2021 e questo non è andato giù a molti. “È passata solo perché gay” è solo uno dei commenti crudeli ricevuti.

A cura di Giusy Dente

Instagram @leperledegliomofobi

"Come fa una lesbica dichiarata a fare le selezioni per Miss Mondo? Assurdo, dove stiamo arrivando", "Se non fossi lesbica non passeresti le selezioni", "Tutti quelli che si dichiarano gay hanno sempre un occhio di riguardo in più". Questi sono solo alcuni dei commenti che Erika Mattina si è ritrovata online, all'indomani del suo arrivo in finale a Miss Mondo Italia. La ragazza gestisce da anni una pagina in cui, assieme alla fidanzata Martina, combatte l'omofobia. Le perle degli omofobi è un luogo dove viene data voce a chi quotidianamente si sente discriminato, bullizzato e perseguitato per il solo fatto di amare una persona dello stesso sesso. Erika e Mattina sanno benissimo cosa si prova, sin dall'inizio hanno documentato la difficoltà di far accettare il loro amore, che però hanno deciso di vivere liberamente e alla luce del sole, perché non hanno nulla di cui vergognarsi. Eppure ogni giorno c'è chi in qualche modo sminuisce il loro sentimento e il loro stesso valore come persone, per il solo fatto di essere omosessuali. È successo anche in occasione di un bel traguardo come la vittoria di un concorso: anche in questo caso, la gioia di Erika è stata smorzata da una valanga di commenti crudeli.

Erika contro l'omofobia

Molti si ricorderanno di Erika Mattina come ‘la ragazza del bacio'. Lei e la fidanzata Martina Tammaro erano finite al centro di uno ‘scandalo' quando si erano scambiate un bacio in pubblico. Al loro gesto d'amore era seguita una valanga di insulti omofobi e persino minacce di morte, che le due avevano prontamente denunciato rivendicando il diritto a poter vivere liberamente i loro sentimenti, alla pari di qualunque altra persona. Da allora la coppia gestisce la pagina social Le perle degli omofobi, un progetto che nel tempo è enormemente cresciuto, perché le ragazze si sono rese conto di quanto la loro esperienza sia purtroppo frequente e di quante persone vivano ogni giorno episodi di discriminazione a causa dell'orientamento sessuale. Loro danno voce alla comunità e cercano di combattere l'ignoranza e il pregiudizio, lottano per il loro amore e per quello degli altri. Questa caparbietà Erika l'ha portata anche nel programma La caserma: ha partecipato sfidando i suoi limiti e mettendosi in gioco affrontando le sue paure, compresa quella della lontananza da Martina! "È stata la cosa più dura che ho dovuto affrontare", aveva detto a Fanpage.it. La ragazza ha di recente intrapreso una nuova avventura, le selezioni per Miss Mondo. Ma anche in questo caso c'è chi ha voluto rovinarle la gioia del momento.

Instagram @leperledegliomofobi

Insulti e minacce a Erika Mattina dopo Miss Mondo

L'odio e la cattiveria si sono riversati potenti addosso a Erika Mattina, dopo la sua partecipazione a Miss Mondo Italia 2021. Lei ha superato le selezioni e si è aggiudicata la finale assieme ad altre 24 ragazze che si contenderanno il titolo nella finale del 26 settembre. Le perle degli omofobi ha prontamente riportato quanto scritto sui social da moltissime persone: qualcuno si è indignato per la partecipazione di una lesbica a un concorso così importante, qualcuno si è detto certo che il superamento delle selezioni sia stato un favoritismo fatto proprio perché omosessuale. Martina sta difendendo la sua fidanzata, le sta dando il suo sostegno e tutto il supporto possibile, consapevole di quanto sia difficile vedersi al centro di queste polemiche in un giorno che dovrebbe invece essere solo di gioia.