Erika Mattina, finalista a Miss Mondo insultata perché gay: “Siamo sempre sotto attacco, perennemente” Erika Mattina è tra le finaliste di Miss Mondo Italia 2021 ma quello che doveva essere un momento di gioia è diventato, suo malgrado di polemica. L’abbiamo intervistata per capire come ha vissuto gli insulti ricevuti sul web e ha risposto a chi l’ha accusata di essere arrivata in finale solo perché lesbica.

A cura di Giusy Dente

Instagram @leperledegliomofobi

Erika Mattina ha a che fare da anni con l'omofobia e la discriminazione, fenomeni che denuncia in prima persona sui social. La pagina Le perle degli omofobi (che gestisce assieme alla sua fidanzata Martina Tammaro) testimonia quanto il loro orientamento sessuale sia visto come qualcosa di sporco, innaturale, sbagliato da persone che continuamente le ricoprono di insulti e minacce, per il solo fatto di amarsi. Gli haters l'hanno attaccata nuovamente ora che sta partecipando a Miss Mondo Italia 2021 (dopo l'esperienza televisiva a La caserma). La ragazza è arrivata in finale, ma questa notizia ha scatenato una valanga di insulti. Qualcuno ha scritto che è stata favorita perché gay, qualcuno si è addirittura domandato come fosse possibile che una lesbica accedesse a un concorso così prestigioso. La stessa Erika raggiunta dai microfoni di Fanpage.it ha risposto a questi insulti: "Tu non puoi partecipare perché sei lesbica? Siamo nel 2021, non dovrebbe più interessare a nessuno la mia sessualità".

Erika Mattina, insultata perché gay

Un concorso di bellezza dovrebbe essere un'esperienza spensierata, in cui mettersi in gioco con impegno e serietà certo, ma anche con uno spirito di leggerezza. Erika Mattina intraprendendo questo percorso non si aspettava che la sua sessualità potesse diventare un problema (un problema per gli altri), certo lo aveva messo in conto ma si era augurata che non accadesse di nuovo. A Fanpage.it ha spiegato: "Siamo sempre sotto attacco, perennemente. Potevo aspettarmelo, ma speravo di no. Qui ci sono solo io, non c'è la coppia: il fatto che io sia fidanzata con una ragazza in questo contesto non c'entra proprio niente". E invece gli haters sono immediatamente passati all'attacco: "Inizialmente ci sono rimasta un po' male, ma io sono qui a divertirmi. Darò il massimo".

Instagram @leperledegliomofobi

La ventenne si sta cimentando con una serie di prove, dal ballo al make up all'inglese e su quello è stata giudicata, non certo sulla base della sua sessualità: "Non è solo un concorso di bellezza, ci mettiamo in gioco a 360 gradi. Chi mi scrive che sono qui perché lesbica non lo prendo neanche in considerazione. Veniamo valutate in tantissimi aspetti. Essere lesbica non c'entra assolutamente nulla. La mia sessualità non conta, sono trattata esattamente come tutte le altre" ha detto a Fanpage.it.

Leggi anche Aleksandra, la prima Miss Mondo in sedia a rotelle

Instagram @leperledegliomofobi

Ha ammesso che, a distanza di anni, ancora non ha capito cosa spinga gli haters a intromettersi così tanto nel suo privato, a offendere in modo gratuito il sentimento che nutre verso la sua fidanzata: "Non riesco a capire il motivo per il quale la mia sessualità sia così importante per la gente. Penso sia frustrazione: una persona non è soddisfatta della sua vita e cerca di affossare gli altri, anche in un momento felice. Io qui sono felice, mi sto divertendo e cercano di farmi star male con questi commenti, ma non ci stanno riuscendo perché sono tranquillissima". Martina, da cui è fisicamente lontana, le è vicina col cuore e la sta aiutando in tutti i modi: "Mi trasmette tanta forza, è stata brava perché ha gestito tutto lei e ha cercato di non farmi pesare nulla" ha detto serena, per nulla intenzionata a darla vinta a chi porta avanti messaggi di odio ingiustificato e cattiveria gratuita.