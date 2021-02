Dimenticate Emma Marrone ai tempi di "Amici di Maria De Filippi", oggi la cantante ha detto addio alle tute sportive sfoggiate sul palco del talent ed è diventata una vera e propria icona fashion. È da diversi anni che ha avuto una svolta di stile glamour e ogni volta che prende parte a un evento ufficiale incanta sempre il pubblico con i suoi look sofisticati e all'ultima moda. Ne ha dato prova durante l'ultima esperienza a X-Factor, dove ha spaziato tra tailleur mannish, maglioni scintillanti ed esuberanti completi con le ruches: il dettaglio che accomuna tutti gli outfit? Sono sempre iper griffati e il loro prezzo è da capogiro. Di recente ha usato i social per mostrare i nuovi capi aggiunti alla collezione e di sicuro diventeranno i must-have della primavera 2021 per tutte le fashion addicted incallite.

Emma Marrone indossa il parka con gli slip

Emma Marrone si è rivolta all'eleganza di Louis Vuitton per il suo guardaroba primaverile ed, entusiasta dei "nuovi arrivi", non ci ha pensato su due volte a provare tutto per concedersi delle foto da postare sul profilo social. Il primo indumento indossato è un parka della collezione "Since 1854", lo ha sfoggiato solo con degli slip neri, lasciando le gambe in bella vista. Si tratta di un modello perfetto per aggiungere un tocco sofisticato a un look casual, è in radzimir di misto seta, ha il cappuccio, le tasche laterali ed è decorato all-over con l'esclusiva fantasia che combina iniziali LV, stampa Monogram e la data di fondazione della Maison. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della griffe viene venduto a 3.200 euro.

in foto: Emma mostra zoccoli e borsa Louis Vuitton

Gli zoccoli con la zeppa sono il must-have della primavera

Nel secondo scatto la cantante salentina porta una camicia a righe e dei pantaloni bianchi ma le vere "chicche" sono gli accessori. Il primo è la borsa LV Pont 9 color crema, una tracolla in pelle dalle linee morbide e strutturate, decorata con l'emblematico logo LV Circle reinterpretato da Nicolas Ghesquière sulla fibbia di chiusura. Anche in questo caso si tratta di un prodotto di lusso, venduto a 2.870 euro. Dulcis in fundo ci sono poi degli originali zoccoli, sempre di Louis Vuitton, perfetti per le prime giornate soleggiate di fine inverno. Si tratta dei mule Cottage con zeppa di legno, sono in pelle color tabacco e hanno un cinturino borchiato in nero (lo stesso modello ma in colore differente costa 750 euro). Tutti coloro che già stavano facendo i "conti in tasca" a Emma devono sapere che probabilmente non ha pagato nulla, nella didascalia ha infatti usato l'hashtag #SuppliedBy, facendo riferimento al fatto che i prodotti le sono stati offerti dalla Maison in cambio di pubblicità.