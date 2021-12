Emma Marrone al naturale: la cantante spiega perché ha tagliato i capelli corti Emma Marrone ha raccontato ai fan del suo nuovo progetto condividendo un selfie al naturale: niente trucco, t-shirt bianca e capelli pettinati all’indietro.

A cura di Beatrice Manca

Emma Marrone ha un'agenda fittissima: pochi giorni dopo aver concluso l'esperienza da giudice di X Factor è già passata al prossimo progetto. Su Instagram ha mostrato ai fan il suo ritorno sul set: la cantante girerà un nuovo film ed è pronta a calarsi nei panni di un nuovo personaggio, Teresa. Per raccontare del nuovo progetto ha condiviso un selfie allo specchio insieme al regista, in cui si mostra al naturale: t-shirt bianca, niente trucco e i capelli corti pettinati all'indietro. La cantante e attrice ha da poco tagliato i capelli corti, e finalmente ha condiviso la ragione con i fan.

Perché Emma Marrone ha tagliato i capelli corti

All'inizio di dicembre la cantante ha stupito tutti con un nuovo taglio: ha mostrato la treccia bionda sul tavolo del parrucchiere con un paio di forbici accanto, in modo da non lasciare dubbi. Durante l'ultima puntata di X Factor ha sfoggiato il pixie cut con un abito lilla, conquistando i fan con il nuovo look. Ma come mai ha voluto cambiare la sua immagine? Il motivo è stato spiegato da Emma ed è legato a esigenze di copione: "Lei è Teresa, la protagonista del nuovo film di Stefano Chiantini ‘Il ritorno' – ha detto, presentando il suo personaggio – È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me".

Oltre a essere un'apprezzata cantante, Emma Marrone sta costruendo una solida carriera da attrice: questo autunno l'abbiamo vista sul set della nuova serie di Gabriele Muccino, A Casa Tutti Bene, con un pancione (finto) e un abito premaman. Ora la ritroviamo su un altro set, quello del film Il Ritorno di Stefano Chiantini: lei stessa ha voluto raccontare il progetto mostrandosi sul set al naturale: t-shirt bianca, niente trucco e capelli tirati indietro per poter indossare la parrucca del suo nuovo personaggio, Teresa, mamma di un bambino piccolo. Nelle storie di Instagram ha mostrato la "trasformazione" con i capelli scuri e ricci. Anche se il taglio corto è motivato da esigenze di scena, Emma sembra apprezzarlo moltissimo, specialmente perché lo shampoo le ruba solo cinque minuti: "Mi sono emozionata!"