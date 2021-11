Elodie si mette a nudo: posa con l’abito trasparente come in un dipinto Elodie è una vera regina del trasformismo: negli anni ha cambiato stile, giocando soprattutto con i capelli. Non è un caso quindi che Vogue Italia l’abbia scelta per un numero speciale dedicato alla metamorfosi: davanti all’obiettivo di Paolo Roversi Elodie si trasforma con look punk, romantici o sensuali.

A cura di Beatrice Manca

I ricci corvini lunghi e fitti, come una criniera, l'abito in maglia metallica che scintilla sul corpo nudo. Ecco Elodie come non l'avete mai vista: un dipinto senza tempo, sensuale e misterioso, in continua metamorfosi. La cantante è la protagonista di un servizio fotografico per Vogue Italia: si tratta di un numero speciale dedicato al trasformismo, con Lady Gaga in copertina. Le foto sono state realizzate dal leggendario Paolo Roversi, che per la prima volta immortala una cantante italiana. Davanti al suo obiettivo Elodie cambia abiti e capelli, passando dai ricci alla chioma cortissima, dall'abito rosa romantico al chiodo in pelle con gli aculei.

Elodie posa per Vogue Italia in abito Act N°1

Elodie con l'abito a rete metallica

La cantante Elodie è ormai un'icona di stile: sensualissima qualsiasi cosa indossi, è in gradi di passare da abiti neri da vera diva a look sportivi, fino a tutine effetto seconda pelle. Nel servizio di Vogue Italia però ha lasciato tutti a bocca aperta con un abito in metallo e cristalli, così sottile da sembrare una rete trasparente che lasciava solo uno scintillio sul corpo nudo. Si tratta di un abito disegnato da Anthony Vaccarello per Saint Laurent. Per completare l'opera sfoggia una criniera di ricci neri: il contrasto di luci e ombre la fa sembrare appena uscita da un dipinto. Che l'ispirazione venga da un'altra grande diva trasformista, la marchesa Luisa Casati? In un celebre ritratto sfoggia proprio un abito in rete scintillante.

Elodie in Saint Laurent

Elodie con i capelli corti e la frangetta

Il servizio di Paolo Roversi rispecchia l'idea di metamorfosi che accompagna tutto il numero di Vogue Italia: per questo in ogni scatto Elodie ha un look diverso. In uno scatto sfoggia addirittura un pixie cut cortissimo, con il ciuffo moro sulla fronte, per poi passare a capelli lunghi e lisci e alla fitta chioma di ricci.

Elodie posa per Vogue con i capelli corti e la giacca Noir Kei Ninomiya

Non che sia inusuale per Elodie: la camaleontica cantante ci ha abituato a diversi e repentini cambi di hair look, passando dai capelli rosa al biondo, dalle treccine al bob scuro. Adesso la cantante sfoggia una chioma scura molto lunga, che spesso acconcia con onde e frisé. Nell'intervista la cantante ha spiegato questa sua voglia di cambiamento: "Nella musica italiana non è molto presente questa voglia di trasformarsi. La maggior parte degli artisti trova un look e lo conserva per la vita. Tutti ripetono che si deve essere riconoscibili, ma secondo me non è vero". Chi meglio di lei poteva essere scelta come volto del trasformismo?