Per un'artista italiana non c'è nulla di più emozionante di un'esperienza al Festival di Sanremo, che sia nei panni di Big, di presentatore o di ospite. Elodie lo ha capito bene dopo essere diventata l'indiscussa protagonista della seconda serata della 71esima edizione, in occasione della quale ha affiancato Amadeus nella conduzione. Nonostante l'emozione, non era la sua prima volta sul palco dell'Ariston, lo aveva già calcato più volte nei panni di concorrente, ma ora ha dimostrato di essere un'artista a 360 gradi. Cantante talentuosa, performer, icona di bellezza, regina di stile: Elodie ha incantato tutti con il suo splendore, con la sua bravura, con la sua sensualità. Il dettaglio che la rende unica? Ha mantenuto intatto la sua semplicità, basti pensare al fatto che ad oggi non ha esitato a mostrarsi "al naturale".

Elodie, il look post-Sanremo è acqua e sapone

Per Elodie la recente esperienza all'Ariston è stata magica ed emozionante, tanto che ad oggi non si può fare a meno di parlare di lei, dei suoi meravigliosi abiti fatti su misura e dei suoi gioielli preziosi. Com'è stato il risveglio dopo il successo? La cantante ancora non crede a tutto quello che ha vissuto ma non ha esitato a mostrarsi sui social in versione acqua e sapone. Per ringraziare tutti quelli che l'hanno sostenuta ha condiviso su Instagram delle Stories "al naturale", nelle quali appare senza trucco, con l'asciugamano intorno ai capelli e indosso solo un telo da doccia legato intorno al busto. Nonostante non porti neppure un filo di make-up sul viso, è ugualmente splendida, a prova del fatto che la sua bellezza è naturale al 100%.

Dagli abiti scintillanti ai look al naturale: Elodie è regina di semplicità

Siamo sempre stati abituati a vedere le star impeccabili e super preparate al Festival di Sanremo e, anche una volta scese dal palco dell'Ariston, sono poche coloro che hanno il coraggio di lasciare da parte i make-up elaborati per mostrarsi "al naturale". Elodie lo ha fatto a poche ore dalla sua prima esperienza da co-conduttrice e, oltre a confermarsi icona di bellezza, ha dato prova di essere una regina di semplicità. Non ha avuto paura di parlare pubblicamente del suo passato difficile in un monologo toccante, è sempre rimasta con i piedi per terra nonostante il successo, non si è mai data delle arie: insomma, si sente una ragazza "normale" anche se sul palco di Sanremo ha dimostrato a tutti di essere una vera e propria diva.