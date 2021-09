Elodie, il nuovo drastico cambio look: torna sul palco con maxi treccia e abiti fluo Elodie è tra i molti artisti che hanno preso parte all’evento Heroes tenutosi ieri all’Arena di Verona e per l’occasione ha sfoggiato un look davvero inedito. Ha detto addio a capelli corti e total black, ora veste fluo e porta la maxi treccia.

A cura di Valeria Paglionico

Era da tempo che Elodie non faceva parlare di lei per i suoi continui cambi look ma nelle ultime ore è tornata finalmente a sorprendere i fan. Insieme ad artisti del calibro di Emma Marrone, Sangiovanni, Mahmood, ha preso parte all'evento Heroes all'Arena di Verona, un concerto dedicato ai lavoratori fragili dello spettacolo andato in onda sulla piattaforma LiveNow, e per l'occasione ha proposto una acconciatura inedita e un outfit che non poteva assolutamente passare inosservato. La cantante ha detto addio ai capelli cortissimi e al total black, ora veste in tinte fluo e porta la maxi treccia.

Il look di Elodie all'evento Heroes

L'avevamo lasciata in versione dark lady a Celebrity Hunted e oggi ritroviamo Elodie decisamente rinnovata. Ha detto addio al total black, sul palco dell'evento Heroes si è presentata in un appariscente fucsia fluo, lasciando senza parole i fan. A firmare l'appariscente look è stata la Maison Versace, della quale ormai è musa, che ha pensato per lei a un outfit con minidress, collant e scarpe coordinate. L'abito ha le spalline larghe e la gonna svasata, le calze sono decorate con dei disegni geometrici tono su tono, mentre i décolleté sono in raso e hanno maxi plateau e tacco quadrato.

Elodie in Versace

Elodie dice addio ai capelli corti

Il dettaglio che ha reso ancora più d'impatto il look di Elodie? L'acconciatura. Ci eravamo ormai abituati a vederla spaziare tra tagli cortissimi e caschetti scuri, ma ora ha cambiato drasticamente registro. Ha detto addio alla chioma corta e, complici delle lunghissime extension, ha sfoggiato una maxi treccia che le arrivava fino al sedere. L'ha portata alta e tiratissima, mettendo così in risalto i lineamenti del viso e il make-up coordinato all'outfit. Insomma, Elodie ha trovato il modo perfetto per farsi notare e, come al solito, ha dimostrato di essere icona di bellezza e di stile.