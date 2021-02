Ritorna Celebrity Hunted, il reality a "caccia dei vip" firmato Amazon Prime Video, nel quale delle coppie di personaggi del mondo dello spettacolo devono raggiungere una località prefissata, aggirandosi in giro per l'Italia senza farsi trovare dai "cacciatori". Tra i protagonisti di quest'anno, oltre a Diletta Leotta, Achille Lauro e Vanessa Incontrada, c'è anche Elodie, che gareggerà al fianco di Myss Keta. Le riprese sono in pieno svolgimento ma sono già state rilasciate alcune foto scattate sul set, nelle quali la cantante si è mostrata in un'inedita versione "Lara Croft". A poche settimane dal suo debutto sul palco di Sanremo nei panni di co-conduttrice, Elodie si è trasformata in una vera e propria guerriera e naturalmente non ha rinunciato a stile e sensualità, due dettagli che la contraddistinguono fin dagli esordi.

Il look di Elodie per Celebrity Hunted

Il primo look sfoggiato da Elodie per il promo di Celebrity Huntend non poteva che essere sexy e ricercato, anche se segue il trend del momento, quello della moda cozy. Dovendo correre e aggirarsi in giro per le città italiane, la cantante ha puntato sulla comodità, indossando un completino total black di Andrea Adamo, stilista che ultimamente sta firmando molti dei suoi outfit, primo tra tutti quello beige scelto per il ritorno ad Amici lo scorso settembre. Questa volta Elodie ha preferito il nero ed è apparsa super provocante in versione guerriera con leggings aderentissimi e top smanicato e a collo alto ma con un taglio sexy sul décolleté che ha lasciato il reggiseno in bella mostra. Per completare il tutto non potevano mancare gli anfibi, che l'hanno trasformata definitivamente in una moderna Lara Croft.

in foto: Elodie in Andrea Adamo

Elodie, da Celebrity Hunted a Sanremo

Elodie ha ormai dimostrato di non essere solo una cantane di successo, vanta anche una bellezza mozzafiato, un portamento da modella e un talento nascosto da imprenditrice. Negli ultimi mesi ha saputo rinnovarsi con estrema frequenza, passando dall'essere una delle artiste più promettenti di Sanremo 2020 a icona di stile, fino ad arrivare a diventare esperta beauty con una collezione di make-up tutta sua. Ora è alle prese con le sue prime esperienze televisive: nelle prossime settimane la vedremo prima nel reality Celebrity Hunter, poi sul palco dell'Ariston negli inediti panni di co-conduttrice. Cos'è che la rende tanto amata? Oltre a essere rimasta una ragazza "normale" nonostante la celebrità, è tra le donne più fashion del mondo dello spettacolo, tanto da non deludere mai le aspettative dei fan quando si parla di stile.