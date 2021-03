Elodie è una delle protagoniste indiscusse della 71esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus l'ha scelta come co-conduttrice per la seconda serata dell'evento, cosa che l'ha resa più felice e orgogliosa che mai. Non è la sua prima volta sul palcoscenico dell'Ariston, ha partecipato alla nota manifestazione canora altre 4 volte ma sempre come Big in gara. Oggi, invece, le cose sono diverse e, sebbene non ci sia l'ansia dell'esibizione, per lei è ugualmente un'emozione fortissima. Dopo aver spopolato nel 2020 con il suo stile sexy e deciso da "guerriera" in pieno mood "Andromeda", la cosa che tutti si chiedono è: cosa indosserà in questa nuova edizione del Festival? Essendo una vera e propria icona fashion, di certo non deluderà le aspettative dei fan, anche se, tra le rivelazioni fatte dalla sua stylist e il look sfoggiato alla conferenza stampa, ha dato quale piccola anticipazione del suo stile sanremese.

Abito rosso e orecchini di lusso, il look per la conferenza

Come da tradizione, a poche ore dalla seconda puntata del Festival si è tenuta la conferenza stampa in cui si è parlato di tutto quello che accadrà nel corso della serata. Essendo tra le protagoniste dell'evento, Elodie non ha potuto fare a meno di parteciparvi. Oltre ad aver dichiarato di voler "giocare" sul palco dell'Ariston in questa nuova veste da co-conduttrice, è apparsa anche più fashion che mai in rosso fuoco. Ha infatti sfoggiato un mini abito total red con la gonna leggermente a campana, le maniche corte, il collo alto e un taglio cut-out sulla parte alta del décolleté. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali bianchi con maxi tacco quadrato e plateau, un modello ispirato agli anni '70, e degli orecchini delle collezione Serpenti di Bvlgari, per la precisione dei pendenti con pavé di diamanti e smeraldi che sul sito ufficiale vengono venduti a 29.400 euro.

Cosa indosserà Elodie a Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più attesi dello spettacolo italiano e, al di là delle canzoni in gara, è fatto anche di stile, di look glamour, di trend originali e di outfit sopra le righe. Elodie lo sa bene e, almeno a detta delle sua stylist Ramona Tabita che abbiamo intervistato a Fanpage.it, quest'anno sul palcoscenico dell'Ariston indosserà degli abiti da sogno che si possono indossare una sola volta nella vita. Nessuno dei vestiti sarà romantico ma allo stesso tempo ognuno di loro rappresenterà l'outfit dei desideri di ogni ragazza "normale" proprio come la cantante. Durante la conferenza stampa, inoltre, Elodie ha parlato in che modo la passione per la moda influenzerà la nuova esperienza sanremese. Le sue parole sono state: "I vestiti per me sono importanti perché sono una parte fondamentale della performance, anche la mia stylist pensa lo stesso. Se mi sento bella è più facile fare bene quello che devo fare".

in foto: Elodie in rosso alla conferenza stampa

Elodie, i preparativi per Sanremo sono in versione cozy

Elodie è arrivata con un giorno di anticipo a Sanremo rispetto al debutto come co-conduttrice e ne ha approfittato per concedersi qualche momento di relax, così da essere al top sul palcoscenico dell'Ariston. Non per questo, però, ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue e si è immortalata sul balcone della sua camera d'hotel in versione cozy. Ha indossato un completo a costine di lana bianca, un modello con i pantaloni leggermente a zampa e un cardigan aderente ma dal taglio irregolare della collezione Autunno/Inverno 2021 di AndreAdamo. Così facendo, ha unito due trend gettonatissimi in questa stagione, quello dei look total white per l'inverno e quello della moda leisure, ovvero la mania fashion più seguita in tempi di pandemia.