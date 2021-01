Elisabetta Gregoraci è appena tornata da una breve vacanza a Dubai, era volata negli Emirati Arabi per passare qualche giorno con il figlio Nathan Falco che aveva trascorso lì il Capodanno con papà Flavio Briatore, ma ora è tornata a lavorare a pieno ritmo. Dopo essere uscita pochissimo nel weekend, nonostante il denim dress e i tacchi a spillo, la showgirl è rientrata nella casa del GF Vip per chiarire con "l'amico speciale" Pierpaolo Pretelli e lo ha fatto con un look total white glamour e sofisticato. La cosa che in pochi sanno è che non rinuncia al lusso nemmeno nella quotidianità casalinga. Nelle ultime ore si è lasciata immortalare mentre giocava con la sua cagnolina e, se da un lato non portava neppure un filo di trucco sul viso, dall'altro ha aggiunto un dettaglio davvero costoso e dallo stile futuristico al completo leisure.

Il look casalingo di Elisabetta Gregoraci

Le vacanze sono finite per Elisabetta Gregoraci ma continua a mantenere un rapporto diretto con i fan attraverso i social. Ogni giorno pubblica nuove Stories ma sono state quelle che ha condiviso di recente che hanno attirato l'attenzione del pubblico. Il motivo? Ha abbandonato tacchi a spillo, paillettes e abiti da sera, lasciando spazio a un look casalingo. Ha indossato dei pantaloni skinny alla caviglia in bianco e un maglione over color biscotto, completando il tutto con delle sneakers "futuristiche" firmate Louis Vuitton. Come se non bastasse, non ha avuto paura di mostrarsi senza trucco, così come del resto aveva già fatto spesso nella casa del Grande Fratello Vip. La Gregoraci non è forse bellissima anche in versione acqua e sapone?

in foto: Elisabetta Gregoraci in versione casalinga

Le sneakers della Gregoraci sono introvabili in Italia

Le scarpe da ginnastica che Elisabetta Gregoraci ha indossato in casa sono davvero lussuose ed esclusive. Si tratta delle Archlight di Louis Vuitton, un modello dallo stile futuristico della collezione Primavera/Estate 2018, caratterizzato da una suola a forma di onda, la linguetta oversize e il design basso intorno alla caviglia.

in foto: Le LV Archlight sneakers

Sul sito italiano è in vendita la versione classica decorata con l'iconico monogramma della Maison (costa 850 euro) ma quella sfoggiata dalla Gregoraci è leggermente diversa, il motivo? A contraddistinguerla è la stampa Monogram Flower mixata con dei dettagli in pelle nera. La cosa che in pochi sanno è che in Italia queste sneakers sono introvabili, sono disponibili solo sulla versione europea del sito del brand al prezzo di 9.650 dollari di Hong Kong, pari a oltre 1.000 euro. Insomma, le scarpe di Elisabetta questa volta non sono solo griffate ma anche super esclusive.