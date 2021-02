Elisabetta Gregoraci è la donna più amata del momento, grazie al Grande Fratello Vip ha fatto conoscere a tutti il suo vero carattere e, nonostante siano passati 2 mesi da quando ha abbandonato la casa di Cinecittà, continua a essere seguitissima. Settimana dopo settimana incanta il pubblico di Canale 5 con i suoi look da capogiro, dal tubino nero iper sexy all'abito fiorato che ha segnato una svolta di stile, ma la cosa che pochi immaginano è che non rinuncia alle griffe neppure quando è lontana dalle telecamere. Per tornare a casa dopo una delle dirette del reality, ad esempio, ha optato per un look semplice e casual, aggiungendo un accessorio di lusso che di sicuro farà impazzire le fashion addicted più incallite.

La borsa griffata di Elisabetta Gregoraci

Il Grande Fratello è un'esperienza totalizzante e lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che anche dopo essere uscita dalla casa continua a partecipare attivamente al reality. Prima e dopo le puntate documenta dettagliatamente la sua preparazione, non esitando a mostrarsi senza trucco o in versione casual. Di recente, ad esempio, per il ritorno a casa ha scelto dei jeans skinny in blu scuro e degli stivali di pelle color tabacco senza tacco. Non ha mostrato la parte superiore dell'outfit ma ci ha tenuto a fare un primo piano sulla borsa di lusso, ovvero una Chanel 19 in pelle di capretto nera con finiture in oro e argento e la chiusura decorata con l'iconica doppio C effetto catena. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 4.500 euro.

in foto: Borsa Chanel 19

Elisabetta Gregoraci ama gli accessori di lusso

Al di là degli abiti e delle scarpe alte, tutti rigorosamente griffati, Elisabetta Gregoraci non può fare a meno neppure degli accessori costosi e sofisticati. I bracciali d'oro e diamanti sono la sua passione, non a caso al GF Vip molte delle coinquiline li hanno tirati spesso in ballo, facendo riferimento al loro incredibile valore, ma, una volta uscita dalla casa, sta dando spazio anche alle borse di lusso. Certo, è possibile ammirarle solo sui social, visto che durante le apparizioni televisive le lascia in camerino, ma è chiaro che la tracolla Chanel sarebbe solo una delle tante. Insomma, a quanto pare l'armadio della showgirl è un vero e proprio "sogno proibito" per le appassionate di moda: in quante desidererebbero spaziare tra capi e accessori tanto glamour ogni volta che escono di casa?