Elisabetta Gregoraci, il look autunnale con gli stivali Monolith: gli anfibi vanno abbinati al minidress Elisabetta Gregoraci ha preso parte al lancio della nuova stagione di The Walking Dead e per l’occasione ha sfoggiato un look super fashion. Ha seguito il trend degli stivali Monolith, quelli con la maxi zeppa in stile Frankenstein, li ha abbinati a un minidress fiorato, proponendo la mania da seguire in autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci è più impegnata che mai sul fronte lavorativo e, dopo aver calcato il red carpet del Festival di Venezia in versione principessa, è tornata a incantare tutti con il suo stile glamour e trendy. È ormai risaputo che non perda occasione per seguire le tendenze più gettonate di stagione ma è questa volta che ha dato il meglio di lei. Nelle ultime ore ha preso parte a un evento organizzato da Disney Plus per il lancio della nuova stagione di The Walking Dead e, tra "visite" di zombie e servizi fotografici, ne ha approfittato per proporre un look che si rivelerà perfetto per l'autunno in arrivo. Il capo must-have? Gli iconici anfibi Monolith.

Il look per l'autunno 2021 di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha letteralmente spopolato con il suo look all'evento organizzato da Disney Plus. Si è presentata sul red carpet con uno dei capi più gettonati del momento, l'abito a fiori, ma, a differenza di Kate Middleton (la prima ad averlo lanciato negli ultimi giorni), lei lo ha declinato in una sensuale versione mini. Per la precisione ha indossato un modello sui toni del fucsia e arancione firmato Magda Butrym, con il corpetto chemisier e la gonna drappeggiata aderente che ha lasciato in bella mostra le gambe. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduto a 861 euro.

Gli stivali Monolith di Prada

I maxi anfibi sono il must-have dell'autunno 2021

La vera "chicca" fashion dell'outfit della Gregoraci, però, sono i maxi anfibi con la zeppa, per la precisione i Monolith di Prada con la suola "carrarmato" e i contenitori in nylon rimovibili applicati all'altezza del polpaccio. Dopo essere stati un must-have negli scorsi anni, sono tornati anche nell'autunno 2021 e di certo grazie alla showgirl diventeranno ancora una volta super richiesti. Chi è che prima di lei aveva rilanciato il trend? Aurora Ramazzotti, che però aveva preferito un modello inedito con tacco e plateau separati. Elisabetta li ha messi in risalto con un minidress, proponendo l'abbinamento da abbinare assolutamente durante la prossima stagione.