Elisabetta Gregoraci a Venezia 2021: l’abito arricciato con la rosa sul corpetto è da favola Elisabetta Gregoraci ha catalizzato l’attenzione di fotografi e curiosi con l’abito da favola indossato nell’ottava giornata del Festival di Venezia. Si è imposta per eleganza con un look raffinato, di un brand già indossato in passato, che l’ha fatta sembrare una vera principessa sul red carpet.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci a Venezia 78 in Mario Dice

Come tutti gli ospiti della 78esima edizione della Mostra Internazionale del Film di Venezia, anche Elisabetta Gregoraci è sbarcata in laguna a bordo del tradizionale scafo ed è subito stata presa d'assalto dai fotografi. Se per l'arrivo ha puntato su un look sobrio, per il red carpet serale ha invece dato il meglio di sé e ha sfilato in tutta la sua eleganza con un abito principesco.

Elisabetta Gregoraci a Venezia 78

Per l'arrivo al lido, nell'ottava giornata del Festival di Venezia, Elisabetta Gregoraci ha puntato sull'originalità: un look sbarazzino composto da un mini abito con stampa "musicale" firmato Genny, sandali neri con tacco a spillo di Givenchy e occhiali da sole Chanel decorati con le iconiche perline bianche simbolo della Maison. Per la serata il cambio d'abito è stato all'insegna dell'eleganza. La showgirl ha confermato la sua passione per un brand a cui in passato si è già rivolta, di cui ama particolarmente gli abiti da sera che sembrano trasportare chi li indossa direttamente in una favola.

Elisabetta Gregoraci a Venezia 78 in Mario Dice

Per l'occasione, infatti, la showgirl ha sfilato sul red carpet come una principessa. Lo stilista in questione è Mario Dice dell'omonima Maison nata nel 2007, caratterizzata dalla ricchezza dei ricami e da collezioni dove casual e raffinato, sobrio e divertente, elegante e dinamico si mescolano, per un effetto unico e originale. Di questo brand era anche lo scintillante abito a sirena con dettagli cut-out indossato a Cannes 2021. Per Venezia 78, invece, ha puntato su un look diverso, più raffinato e delicato a cominciare dalla nuance: un tenue azzurro con tocchi di glicine.

Elisabetta Gregoraci a Venezia 78 in Mario Dice

L'abito in organza, con lungo strascico pieghettato, presenta sul corpetto e lateralmente un'arricciatura che ricorda la corolla di una rosa. Oltre a questo dettaglio originale, ad attirare l'attenzione sono senz'altro anche i gioielli: orecchini e collier di diamanti, con l'aggiunta di diversi bracciali ai polsi. Col suo look Elisabetta Gregoraci sembrava appena uscita da una favola e ha catalizzato l'attenzione lasciando tutti senza fiato.