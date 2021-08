Elisabetta Gregoraci festeggia i 100 anni della nonna: brilla con l’abito sottoveste oro Elisabetta Gregoraci è tornata in Calabria a Soverato, il paese in cui è nata e cresciuta. Lo ha fatto per celebrare un’occasione speciale: i 100 anni della adorata nonna Elisabetta. Dal lei non ha ereditato solo il nome, ma anche la bellezza: la nonna era elegantissima con un abito nero e doppio filo di perle, mentre la “nipotina” brillava in oro.

A cura di Beatrice Manca

Elisabetta Gregoraci si sta godendo gli ultimi giorni d'agosto nel suo paese natale, a Soverato, in Calabria. La conduttrice televisiva è molto legata alla sua terra natale, dove torna sempre volentieri, ma stavolta aveva un'occasione speciale: il compleanno della nonna Elisabetta, che ieri ha festeggiato in grande stile i suoi 100 anni. Dopo aver presentato la nonna sui social, Gregoraci ha voluto condividere anche alcuni momenti dei festeggiamenti sui social. Dalla nonna non ha ereditato solo il nome, ma anche la bellezza: Elisabetta "senior" era elegantissima con un abito nero e doppio filo di perle, mentre la "nipotina" brillava in oro.

Lo slip dress di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci era felicissima di poter festeggiare insieme alla nonna un traguardo così importante come quello dei cento anni. La famiglia si è riunita per una cena all'aperto, con palloncini colorati e festoni. Elisabetta Gregoraci per l'occasione ha indossato un abito sottoveste, un modello semplice e scivolato con le bretelline. Lo slip dress anni Novanta, minimal e sensuale, è tornato di gran moda ed è uno dei modelli must dell'estate 2021. A renderlo prezioso era il colore: un giallo carico, quasi oro, il colore ideale per far risaltare l'abbronzatura di fine estate.

Elisabetta Gregoraci con la nonna

Elisabetta Gregoraci ha scelto poi di abbinare gioielli dorati (ovviamente) per rifinire il girocollo: una gold chain e orecchini geometrici di forma triangolare. Ai piedi indossava le immancabili scarpe con il tacco: sandali con listini intrecciati e lacci alla caviglia dall'effetto metallizzato. La festeggiata non era da meno: la nonna centenaria era elegantissima in un abito nero, portato con uno scialle chiaro drappeggiato sulle spalle. Al collo un doppio filo di perle, un gioiello senza tempo e sempre incantevole. Durante la serata c'è stato posto anche per una serenata fatta dal papà di Elisabetta Gregoraci, ma anche per abbracci e risate.

La festa per i 100 anni della nonna di Elisabetta

Le vacanze in famiglia di Elisabetta Gregoraci

Dopo aver passato l'estate sul palco di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci ha viaggiato in giro per l'Italia in compagnia del figlio Nathan Falco sfoggiando costumi sempre trendy e look irrestitibili. L'ultima tappa è stata Soverato, in Calabria, dove ha riunito tutta la famiglia, Flavio Briatore compreso. La showgirl ha detto di aver lasciato qui un pezzo del proprio cuore e che era "felicissima" di godersi l'aria di casa. Ai follower ha mostrato la sua vecchia scuola e i luoghi che più le sono cari: nonostante il successo la conduttrice non ha dimenticato le sue origini, anzi, ne va molto fiera.