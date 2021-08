Elisabetta Gregoraci presenta la nonna sui social: è da lei che ha ereditato il nome Elisabetta Gregoraci è tornata a Soverato, la sua terra natale, ed è qui che sta passando gli ultimi giorni di vacanza. Ne ha approfittato per fare visita a nonna Elisabetta, non potendo fare a meno di immortalarsi mentre la abbraccia con dolcezza.

A cura di Valeria Paglionico

Agosto volge al termine ma, nonostante ciò, sono molte le star che si stanno godendo ancora qualche giorno di vacanza prima del ritorno alla "normalità". Tra loro c'è Elisabetta Gregoraci che, dopo aver spopolato a Battiti Live, ha viaggiato in giro per l'Italia in compagnia del figlio Nathan Falco. Ora ha deciso di tornare nella sua terra natale, Soverato, in Calabria, dove ha riunito tutta la famiglia, Flavio Briatore compreso. La showgirl ha approfittato di questa pausa estiva per fare visita a una delle persone a cui è più legata, la dolcissima nonna Elisabetta.

La vacanza a Soverato con Nathan e Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci si sta godendo una vacanza a Soverato, il paesino calabrese in cui ha passato infanzia e adolescenza. Così facendo, ha reso omaggio alle sue origini, dando prova del fatto di non aver dimenticato tutti coloro che sono cresciuti al suo fianco. A farle compagnia non c'è solo il figlio Nathan Falco ma anche l'ex marito Flavio Briatore, è con loro che sta passando le giornate tra gite in barca e cene in location da sogno. I due ex coniugi sembrano essere così affiatati che in molti parlano di un presunto ritorno di fiamma ma, al di là dei gossip più o meno veritieri, è chiaro che hanno deciso di mantenere dei buoni rapporti per il bene del piccolo di casa.

Elisabetta Gregoraci: “Viva i nonni di tutto il mondo"

Al motto di "Viva tutti i nonni del mondo", Elisabetta Gregoraci ha presentato ai followers nonna Elisabetta, la donna da cui ha ereditato il nome. Capelli bianchi, frontino, abito a fantasia, occhiali da vista: Elisabetta "senior" è adorabile. La showgirl ha organizzato la vacanza a Soverato proprio in occasione del suo compleanno e, sebbene non abbia rivelato il numero di anni compiuti, non ha potuto fare a meno di immortalarsi mentre la bacia e la abbraccia con dolcezza. Nella didascalia ha poi scritto: "Tanti auguri nonnina mia, tra qualche ora ti festeggeremo e io sono tanto felice”. Insomma, la Gregoraci è legatissima alle sue radici e sui social ne dà prova ogni giorno.