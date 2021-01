Elisabetta Gregoraci è tra le protagoniste più amate del Grande Fratello Vip 2020-21 e, nonostante abbia abbandonato il reality prima di Natale, così da tornare dal figlio Nathan Falco, continua a essere seguitissima sui social. Tutti vogliono conoscere ogni tipo di indiscrezione che la riguarda, dal rapporto con Flavio Briatore ai dettagli dei suoi look griffati. C'è però una cosa in particolare che ha attirato l'attenzione del pubblico: spesso nella casa si è parlato della sua enorme casa a Montecarlo e oggi non esita a mostrarla sui social. Complice la pandemia, infatti, è costretta a realizzare i suoi servizi fotografici tra le mura domestiche, posando sullo sfondo di maxi divani total white, pareti attrezzate e tappeti "barocchi".

Gli interni della casa di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha aperto le porte della tanto discussa casa di Montecarlo, è fin dallo scorso Natale che non perde occasione per mostrare i suoi interni di lusso e, ogni volta che torna a farlo, lascia sempre i fan senza parole. Nelle ultime ore ha rivelato stanze e dettagli inediti, immortalandosi mentre cammina tra i corridoio prima di darsi a uno shooting fotografico postato sui social. L'abitazione della showgirl vanta pavimenti di marmo bianco, tappeti dalle stampe barocche, maxi divani di pelle in total white, sculture ricercate, quadri ispirati al mondo della moda, suppellettili placcate in oro. Non mancano le piante, le candele profumate e una enorme parete attrezzata abbinata al divano riempita di libri. Insomma, la casa della Gregoraci è un vero e proprio sogno.

Elisabetta Gregoraci "imita" Tommaso Zorzi

Cosa c'è di meglio di un servizio fotografico per movimentare una giornata passata a casa? È proprio quanto fatto da Elisabetta Gregoraci che, al motto di "Lazy afternoon at home" (ovvero "Pomeriggio pigro a casa"), ha postato alcune foto glamour e sexy. Ha "imitato" lo stile di Tommaso Zorzi indossando una delle originali camicie che l'influencer sfoggia durante le dirette del GF Vip, ma la cosa particolare è che l'ha abbinata solo a dei maxi anfibi, lasciando le gambe nude. Insomma, la showgirl potrà anche rimanere lontana dai set fotografici ma a quanto pare trova sempre il modo per rendere uno shooting fashion e glamour. Del resto, con un arredamento tanto mozzafiato alle sue spalle, sarebbe mai potuta andare diversamente?