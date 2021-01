Un regalo speciale, sfoggiato con orgoglio sui social: Elisabetta Gregoraci ha fatto impazzire i fan condividendo una foto di un suo look in un pigro pomeriggio piovoso trascorso in casa, come ha scritto nella didascalia. Niente tute comode, ma una camicia indossata in modo sexy con le gambe scoperte e un paio di stivali con i lacci. Ad attirare l'attenzione dei suoi follower è stata proprio la camicia: un regalo dell'amico Tommaso Zorzi, con cui ha condiviso l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Un modo per dimostrare un legame speciale anche dopo essere uscita dalla casa.

Il look sexy da mille euro di Elisabetta Gregoraci

Sorridente e seduta sul divano della sua casa di lusso a Montecarlo, la showgirl sfoggia un look sexy: indossa solo una maxi camicia con una stampa di fotografie in bianco e nero firmata Benevierre, che costa 129 euro. Sotto non indossa nulla, se non un paio di combact boots alti quasi fino al ginocchio firmati Aquazzurra, dal prezzo di 995. Gioielli esclusi, il prezzo totale del look è di 1124 euro.

in foto: Elisabetta Gregoraci nella sua casa a Montecarlo

Ma questa volta i fan hanno notato altro rispetto ai brand dei capi: la camicia black&white è la stessa che ha indossato Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip. In molti l'hanno riconosciuta nei commenti, scrivendo: "La camicia di Tommy!" e ricordando alcuni momenti dello show. La Gregoraci nei commenti ha confermato che è proprio un regalo dell'amico.

in foto: Tommaso Zorzi con la camicia Benevierre

La casa di Elisabetta Gregoraci a Montecarlo

Nella foto si intravede anche il salotto della sua casa di lusso a Montecarlo: un divano bianco, piante d'appartamento e una maxi libreria con la televisione dal design moderno. Sull'account Instagram ha anche postato alcune clip del "dietro delle quinte" dello scatto, in cui si muove nelle varie stanze di casa in cerca della posa perfetta. In particolare si notano moltissime candele, vasi di design e un grande quadro con una boccetta di Chanel n°5 alle spalle del divano. Il grande tappeto al centro della stanza è Hermés: un luogo che rispecchia la sua passione per il lusso e per le griffe.