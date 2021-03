Elisabetta Gregoraci è tra le donne del mondo dello spettacolo più amate degli ultimi tempi e, complice la recente esperienza al Grande Fratello Vip,dove si è fatta conoscere a 360 gradi, sono moltissimi i fan che non possono fare a meno di continuare a seguirla 24 ore su 24 sui social. Se però sul palco di Canale 5 era sempre apparsa iper glamour tra tubini aderenti, abiti tempestati di paillettes, maxi scollature e vertiginosi tacchi a spillo, nella vita quotidiana è decisamente più casual. Di recente ha mostrato il suo "look da giorno", dando prova di aver rivoluzionato in modo drastico il suo stile. Il dettaglio che è rimasto invariato rispetto al passato? Continua ad avere la passione per gli accessori di lusso.

Il look col maglione colorato

Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci mostra il look scelto per la giornata poco prima di uscire ma in questa occasione ha lasciato i fan senza parole. Il motivo? Ha detto addio a tacchi a spillo e paillettes, preferendo qualcosa di più casual. Si è immortalata in uno degli specchi della sua enorme casa di Montecarlo, rivelando un outfit da giorno perfetto per queste giornate di insolito freddo. Ha indossato una minigonna nera con degli spacchi laterali, lasciando in mostra le gambe fasciate da un paio di collant velati, e ha completato il tutto con un maglione in verde petrolio decorato con dei disegni coloratissimi. Si tratta di un modello di lana della collezione Autunno/Inverno 2015-16 di Gucci che sul web viene venduto a 4.980 euro.

in foto: Gucci, collezione A/W 2015–16

Elisabetta Gregoraci dice addio ai tacchi

Il dettaglio che ha maggiormente attirato le attenzioni dei fan, però, è un altro: Elisabetta ha rinunciato ai tacchi a spillo che tanto ama. Certo, non di rado nella quotidianità si mostra in tute e sneakersin tute e sneakers, ma solitamente per uscire punta sempre sulle scarpe alte. Questa volta, invece, ha preferito degli stivali raso terra, un modello di pelle alto fino al ginocchio firmato Hermès, il cui prezzo è di 2.010 euro. Al di là delle piccole rivoluzioni di stile, una cosa è certa: la Gregoraci non riesce proprio a fare a meno delle griffe. In quante sognano di aggiungere capi e accessori tanto lussuosi al proprio armadio?