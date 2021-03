Elisabetta Gregoraci si è ormai lasciata alle spalle l'esperienza al Grande Fratello Vip ed è tornata alla sua "normale" vita quotidiana nell'enorme villa di Montecarlo. I fan, però, non hanno smesso di seguirla e continuano ad avere un contatto diretto con lei attraverso social. La showgirl documenta tutto ciò che fa durante le giornate, dagli impegni lavorativi ai momenti passati con il figlio Nathan Falco Briatore, non perdendo occasione per immortalare i suoi look trendy. Nonostante passi la maggior parte delle giornate in casa proprio come tutti, non rinuncia allo stile. Con l'avvicinarsi della primavera, ad esempio, ha seguito uno dei trend che di sicuro diventeranno gettonatissimi durante la prossima stagione, quello degli outfit total white, anche se lo ha declinato in una comodissima versione cozy.

Il look bianco "casalingo" di Elisabetta Gregoraci

Perché rinunciare allo stile quando si passano le giornate tra le mura domestiche? Elisabetta Gregoraci ha dimostrato che è semplicissimo essere trendy in versione cozy. Di recente si è immortalata sulla scalinata del suo salotto con indosso una tuta total white, un modello con dei pantaloni aderenti con la molla alla caviglia e una felpa maxi con il cappuccio. Non ha potuto fare a meno di aggiungere dei dettagli griffati, ovvero i calzini di spugna con delle strisce arcobaleno di Mother (da 40 euro) e delle sneakers bianche di Off-White. Per la precisione si tratta del modello Out Of Office lob-top, sono leggermente bombate, hanno degli inserti in pelle sui lati che formano una freccia e la suola carrarmato. Quanto costano? Sul web vengono vendute a 390 euro. Sebbene non siano le sue scarpe più costose, risultano essere super sofisticate, soprattutto se vengono sfoggiate in casa. In quante prenderanno ispirazione dalla showgirl in versione domestica?

in foto: Out Of Office low–top sneakers di Off–White

Look bianchi e cozy, il trend da seguire in primavera

La primavera si avvicina ed è arrivato il momento di cominciare a pensare al tanto temuto cambio di stagione. Cos'è che non potrà proprio mancare nell'armadio delle fashion addicted? I capi bianchi e cozy da abbinare insieme, così da dare vita a un impeccabile look total white. Se da un lato gli outfit bianchi possono risultare un tantino "banali" per la primavera, dall'altro sono la soluzione ideale per portare un tocco di luminosità alle ultime giornate passate prevalentemente in casa. Che si scelga un completo crop top e leggings, una tuta e delle sneakers abbinate o un maxi pull con degli stivali bassi e in tinta, non importa, l'unica cosa che conta è lasciare "via libera" alla comodità e al total white. Così facendo, si riuscirà a rendere super glamour anche un semplice outfit da casa.