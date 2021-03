Tommaso Zorzi è il vincitore di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma durante la finale tutti gli occhi erano puntati su una ex concorrente: Elisabetta Gregoraci. Puntata dopo puntata la showgirl ha attirato l'attenzione con le sue scelte di stile: in casa ha sfoggiato capi super griffati mentre una volta uscita ha deciso di dare una svolta affidandosi a un nuovo stylist. Per le serate in studio ha alternato mise bon ton con gonne e camicette a abiti supersexy da vera diva. Per la finale del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini non poteva certo sfigurare: Elisabetta Gregoraci ha rubato la scena con un abito scintillante in maglia metallica dal taglio asimmetrico.

Il look di Elisabetta Gregoraci per la finale del GF Vip

Durante la finalissima la Gregoraci ha sfoggiato un abito metallizzato in maglia, senza fodera: illuminato dalle luci dello studio emanava bagliori argentati che non l'hanno fatta passare inosservata. L'abito, con orlo asimmetrico, è caratterizzato da due spalline intrecciate a mo' di catena e da una scollatura morbita. Il modello è firmato Giuseppe Di Morabito e negli shop online viene venduto a circa 1.021 euro.

in foto: L’abito scintillante firmato Giuseppe Di Morabito

All'abito poi ha abbinato un paio di sandali firmati Aquazzurra, un brand che la Gregoraci spesso ha indossato nel corso delle puntate (confermando la sua passione per le scarpe di lusso) e hanno un prezzo di 575 euro. Al polso indossava alcuni bracciali che amplificavano l'effetto sparkling del look e alle orecchie dei pendenti in tono.

La trasformazione di stile della Gregoraci

Nel corso dello show la Gregoraci ha profondamente cambiato il suo stile, grazie anche al nuovo stylist, Giuseppe Dicecca, celebre per aver seguito l'immagine di Belén Rodriguez per anni. Nel corso delle puntate del GF Vip con una serie di abiti firmati Elisabetta Franchi, cardigan di lusso e abiti a bustier. Poi la showgirl ha cambiato mood puntando su designer giovani ed emergenti o su brand meno noti al grande pubblico. Recentemente era apparsa in studio conun total look Gennyispirato ai colori della bandiera tricolore, con un abito fucsia di Giorgia Arcidiacono o ancora con un blazer ricoperto di cristalli firmato Marcobologna. I suoi fan l'hanno seguita passo passo anche per le scelte di stile e per la capacità di sperimentare e osare con look sempre nuovi: cosa ci riserverà Elisabetta Gregoraci ora che l'edizione del reality show più longeva della storia è terminata?