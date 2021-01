Elisabetta Gregoraci sta vivendo un momento particolarmente florido dal punto di vista professionale: dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip 2020-21 non si fa altro che parlare di lei e, nonostante abbia abbandonato il programma in anticipo per tornare dal figlio Nathan Falco, continua a essere tra le protagoniste più amate del reality. Oggi siamo abituati a vederla sul palco bellissima ed elegante, indossa sempre abiti griffati, sfoggia beauty look curatissimi e non rinuncia mai ai suoi tanto amati bracciali preziosi, ma agli esordi era un tantino meno sofisticata. Sapete, ad esempio, che nel 1997 ha partecipato a Miss Italia? All'epoca aveva solo 17 anni e, nonostante fosse la sua prima esperienza nello spettacolo, sembrava già essere a perfetto agio di fronte i riflettori.

Elisabetta Gregoraci e il 24esimo posto a Miss Italia

Il debutto di Elisabetta Gregoraci nel mondo dello spettacolo risale al 1997: a soli 17 anni ha partecipato a Miss Italia dopo essere stata eletta Miss Calabria. Aveva i capelli lunghi e scuri, le sopracciglia sottili, il sorriso smagliante che ancora oggi la contraddistingue e puntava tutto su un look acqua e sapone con appena un filo di make-up. La sua bellezza mozzafiato le ha permesso di partecipare alle finali nazionali a Salsomaggiore ma purtroppo non ha conquistato il podio: si è classificato al 24esimo posto ottenendo il titolo di Miss Sorriso. Il concorso di bellezza, però, è stato un trampolino di lancio per la sua carriera, visto che da quel momento in poi è stata ingaggiata come modella, attrice, showgirl e presentatrice.

in foto: Elisabetta Gregoraci a Miss Italia

La trasformazione di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è cambiata molto dagli esordi a oggi ma la chirurgia non c'entra assolutamente nulla. La showgirl ci ha sempre tenuto a precisare di essere rimasta naturale al 100%, anche quando è stata accusata di aver fatto un ritocco al naso. Qual è il suo segreto? È semplicemente cresciuta, diventando più matura e più sofisticata, ma non ha perso il fascino che da sempre la caratterizza. Continua a vantare un corpo da urlo, un sorriso smagliante, uno sguardo penetrante, tanto che a 40 anni viene ancora considerata un vero e proprio sex symbol. Certo, confrontando la foto di Miss Italia con quelle attuali, la differenza è abbastanza evidente ma, del resto, quale 40enne è mai rimasto identico a quando aveva meno di 20 anni?