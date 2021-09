Venezia 2021, arriva Elisabetta Gregoraci: sbarca al Lido con abito “musicale” e occhiali griffati Elisabetta Gregoraci è arrivata oggi al Festival del Cinema di Venezia e non ha deluso le aspettative dei fan durante lo sbarco al Lido. La showgirl ha puntato sull’originalità con un mini abito “musicale” e degli occhiali da sole decorati con delle perle intorno alle lenti.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È in corso la 78esima edizione della Mostra Internazionale del Film di Venezia e giorno dopo giorno sono sempre moltissime le star che sbarcano al Lido per prendere parte a prime ed eventi mondani. Oggi è stato il turno di Elisabetta Gregoraci, apparsa più trendy e in forma che mai non appena scesa dal tradizionale scafo che l'ha portata in Laguna. Consapevole del fatto che sarebbe diventata "preda" dei fotografi, ha dato il meglio di lei in fatto di look con un mini abito "musicale" e degli occhiali da sole tempestati di perline. Per il red carpet di questa sera oserà con qualcosa di più principesco e glamour?

Il look "da giorno" di Elisabetta Gregoraci a Venezia 78

Quest'anno sembra non mancare proprio nessuno al Festival di Venezia: con qualche giorno di ritardo rispetto all'inaugurazione, oggi è arrivata anche Elisabetta Gregoraci e non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di stile. La showgirl calabrese, dopo aver spopolato con il look a fiori scelto per il primo giorno di scuola del figlio Nathan Falco, questa volta ha dato spazio alla sua originalità. Ha indossato un abito "musicale" firmato Genny, un modello scamiciata a fondo bianco decorato con note e chiavi di violino lungo tutta la silhouette. A contraddistinguerlo, una gonna corta e aderente che ha lasciato le gambe in vista, dei bottoncini portati aperti sul décolleté e intorno alla vita una cintura di stoffa della stessa fantasia.

Elisabetta Gregoraci in Genny

Elisabetta Gregoraci indossa accessori griffati

Potevano mai mancare gli accessori griffati nel primo look veneziano di Elisabetta Gregoraci? Assolutamente no. Ha completato il look con un paio di sandali neri con il tacco a spillo di Givenchy e con degli occhiali da sole Chanel, un modello con le lenti tonde e scure decorate con le iconiche perline bianche simbolo della Maison. Qual è il loro prezzo? Sul web è possibile trovarli a poco più di 600 euro. Insomma, a quanto pare la conduttrice sarà tra le più glamour di questa edizione del Festival. A questo punto non resta che chiedersi cosa indosserà sul red carpet di questa sera.