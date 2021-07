Elisabetta Gregoraci sbarca a Cannes 2021: il suo abito scintillante cut-out è un incanto Elisabetta Gregoraci è sbarcata a Cannes 2021 per ritirare il World Influencers and Blogger Award e per l’occasione ha curato il suo look nei minimi dettagli. Ha osato con gli scintillii, presentandosi all’evento con un lungo ed elegante abito di paillettes dai dettagli cut-out.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si sta svolgendo la 74esima edizione del Festival di Cannes e, al di là dei film presentati in anteprima mondiale e degli ambiti red carpet popolati dalle star, la Croisette è stata invasa da moltissimi altri eventi mondani. Un esempio? I World influencers and bloggers awards che si sono tenuti ieri sera e che hanno premiato alcune delle celebrities social più seguite del momento. Tra i vincitori c'era anche Elisabetta Gregoraci, che è stata lieta di documentare tutto su Instagram. La showgirl ha affrontato il viaggio Montecarlo-Cannes in auto e ha poi ritirato l'ambito riconoscimento con un look scintillante, glamour e iper sensuale.

Il look di paillettes di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha vinto il World Influencers and Blogger Award, lo ha ritirato personalmente a Cannes ieri sera, diventando così una delle indiscusse protagoniste del Festival cinematografico più atteso dell'anno. Ha documentato tutti i preparativi sui social, immortalandosi prima alle prese con il viaggio in auto, poi con l'ambito premio tra le mani, apparendo sofisticata e scintillante in un audace look di paillettes. La showgirl ha indossato un lungo abito silver di Mario Dice, un sinuoso modello a sirena con lo scollo all'americana ma con un taglio cut-out al lato del busto. Per completare il tutto non ha rinunciato agli immancabili tacchi a spillo, optando per un paio di sandali total black.

Elisabetta Gregoraci a Cannes in Mario Dice

Elisabetta Gregoraci con il mezzo raccolto effetto messy

La vera novità nel look di Elisabetta Gregoraci è l'acconciatura. Siamo sempre stati abituati a vedere la presentatrice spaziare tra boccoli, pieghe extra lisce e raccolti tiratissimi, dunque tutte pettinature ordinate e sofisticate, ma ora le cose sono cambiate: per l'apparizione a Cannes ha puntato su un mezzo raccolto effetto messy. Il mini chignon al centro del capo sembra essere spettinato e "improvvisato", mentre il resto della chioma è stato lasciato sciolto e ondulato con delle beach waves sbarazzine. In quante prenderanno ispirazione proprio da lei per rendere l'hair look estivo più trendy che mai?