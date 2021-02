Elisabetta Gregoraci è la donna più richiesta degli ultimi tempi nonostante abbia detto addio al Grande Fratello Vip lo scorso dicembre. Ogni volta che appare negli studi del reality spopola con i suoi look, dettando legge in fatto di stile tra completi dallo stile mannish e jumpsuit tempestate di paillettes. Di recente, però, si è ritrovata ad affrontare un'esperienza non troppo semplice: è infatti diventata la vittima di un terribile scherzo organizzato da Le Iene, che in compagnia dei suoi collaboratori hanno deciso di hackerarle il profilo Instagram. La showgirl, che ormai già da tempo aveva saputo che si trattava solo di una farsa, non ha potuto fare a meno di riguardare il filmato al fianco dei due conduttori Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di outfit, presentandosi in studio in versione "caramella".

Il look di Elisabetta Gregoraci a Le Iene

Per calcare il palcoscenico de Le Iene Show Elisabetta Gregoraci ha scelto un look glamour ma allo stesso tempo grintoso. Ha lasciato a casa i lunghi abiti da sera e le giacche ricoperte di cristalli, si è presentata in studio in versione "caramella". Ha infatti indossato dei pantaloni neri alla caviglia aderentissimi che hanno messo in risalto le gambe lunghe e snelle, abbinando il tutto a un top scultura in fucsia, un modello strapless e incrociato come se fosse un fiocco, firmato Grinko con un profondo scollo a V che ha rivelato il seno procace. Non ha rinunciato ai bracciali in oro e diamanti che porta sempre al polso e ai tacchi a spillo, optando per dei sandali neri firmati Aquazzura da 495 euro. Per quanto riguarda i capelli, invece, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati, così che le "incorniciassero" con stile la maxi scollatura.

in foto: La Gregoraci a Le Iene Show

Perché Elisabetta Gregoraci ha partecipato a Le Iene

Anche se starebbe benissimo con il completo black&white con tanto di cravatta, Elisabetta Gregoraci non è diventata una nuova Iena, ha partecipato al noto programma di Italia perché è stata vittima di un terribile scherzo organizzato proprio dallo staff della trasmissione. Con la complicità della sorella Marzia e del suo social media manager, la produzione ha hackerato il profilo della showgirl, condividendo (senza il suo consenso) delle gravi accuse contro gli ex coinquilini del GF Vip. La disperazione della Gregoraci, però, è arrivata ai massimi livelli quando le è stato detto che gli hacker stavano per accedere anche ai conti in banca. Alla fine, dopo momenti di ansia e preoccupazione, le è stata rivelata la verità e, come tutte le "vittime inconsapevoli" degli scherzi de Le Iene, non ha potuto fare a meno di sottolinearne la cattiveria.