Elisabetta Canalis, poca comodità ma tanta sensualità: si sdraia in cucina con body e stivali Elisabetta Canalis ha stupito e ammaliato i suoi follower con uno scatto che ha riscosso molto successo e anche un po’ di sana ironia! L’ex velina ha posato sdraiata sul bancone della cucina, con indosso un body e degli stivali col tacco, alti fino al ginocchio. Per lo scatto perfetto, si può anche rinunciare a un po’ di comodità!

A cura di Giusy Dente

Body sgambato e stivali neri con tacco a spillo, alti fino al ginocchio: in effetti non sembra esattamente un tipico abbigliamento da indossare in estate, quando ai piedi si preferirebbe tutt'altra tipologia di calzature! E non è neppure qualcosa di particolarmente adatto a un quadro casalingo, men che meno in cucina. Ma Elisabetta Canalis quando si tratta di stupire, sa sempre come fare e questa foto pubblicata su Instagram lo dimostra.

Stivali d'estate: o li ami o li odi

Non è così insolito vedere gli stivali d'estate, benché questa tipologia di calzatura faccia immediatamente pensare all'inverno, alla neve, alla pioggia, a un abbigliamento studiato per coprirsi il più possibile e difendersi dal freddo. Eppure esistono diversi modelli che si prestano perfettamente anche a un look più fresco e leggero, primaverile o estivo. Gli stivali non sono incompatibili col caldo. Da quelli col tacco a quelli bassi, dai texani ai camperos agli anfibi traforati: quest'anno ci sono tantissimi modelli adatti a essere abbinati a shorts e vestitini, per essere comodi e di tendenza. Gli stivali altissimi fin sopra il ginocchio saranno un must del prossimo inverno, ma c'è chi non riesce già a farne a meno. Basti pensare a Irina Shayk, che li ha addirittura sfoggiati durante un pomeriggio in piscina! Mentre le altre mettono le gambe al sole per abbronzarsi, lei sceglie gli stivali in pelle nera che arrivano a metà coscia! Anche Elisabetta Canalis ha deciso di non rinunciarci, scegliendoli per completare un look per certi versi insolito!

Elisabetta Canalis rende fashion anche la cucina

Elisabetta Canalis ha stuzzicato i suoi follower con una foto molto particolare, che inevitabilmente non è passata inosservata. L'ex velina, una di quelle rimaste maggiormente nel cuore degli italiani per simpatia, talento e bellezza, si è lasciata fotografare in cucina in una posa piuttosto scomoda, ma decisamente d'impatto. Nella didascalia spiega di voler rendere più alla moda quel posto, più ‘fashion' e senza dubbio è riuscita nel suo intento. La 42enne è sdraiata sul bancone, con la schiena inarcata e le ginocchia alzate. Indossa un body nero sgambato e degli stivali alti fino al ginocchio, con tacco a spillo. I commenti dei fan non si sono fatti attendere: tantissimi si sono complimentati per la sua bellezza e qualcuno anche per la creatività dello scatto. E non è mancato chi ha sottolineato ironico: "L'importante è la comodità"!