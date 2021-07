In Puglia si stanno svolgendo le registrazioni di Battiti Live, il festival musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che avremo modo di vedere in onda in tv a fine luglio su Italia 1. Sul palcoscenico si stanno alternando i protagonisti della scena musicale del momento, artisti italiani e internazionali: Aka7seven, Boomdabash, Clementino, Annalisa, La Rappresentante di Lista, Ernia, Aiello. Non poteva mancare Elettra Lamborghini: per lei è stata la prima esibizione dell'anno, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia e all'emergenza sanitaria, che ha reso impossibile lo svolgimento dei concerti. Col suo tormentone Pistolero si prepara a essere la voce che ci accompagnerà per tutta questa estate!

Elettra Lamborghini come Christina Aguilera

Per la prima esibizione dell'anno Elettra Lamborghini ha scelto un look decisamente esagerato, che mette in risalto la sua fisicità prorompente e che era impossibile passasse inosservato. Ai più attenti forse i suoi pantaloni avranno ricordato quelli da cowboy di Cristina Aguilera sfoggiati nel video di Dirrty, nel 2002, che presentavano dei simili "oblò" sulle cosce e sul lato B. E per cantare Pistolero si è ispirata a quel look, indossando un body nero e dei pantaloni leggermente più larghi in fondo a vita alta, con cintura. La loro caratteristica è il dettaglio sul di dietro, che mette in mostra il perizoma e il famoso lato B della cantante. Perfettamente visibile è anche il tatuaggio sulla natica sinistra, un iconico disegno animalier: il maculato infatti è la sua fantasia preferita. Mentre nel tempo si è pentita di alcuni tattoos, scegliendo di rimuoverli col laser, di quello continua ad andare fiera, sfoggiandolo con orgoglio!

Il malore di Elettra Lamborghini

Il caldo deve aver giocato un brutto scherzo a Elettra Lamborghini, impegnata in Puglia con le registrazioni di Battiti Live. La cantante ha portato con sé i suoi fan e follower, attraverso le Instagram Stories, in cui ha mostrato le prove dell'esibizione. E proprio nelle Stories ha anche raccontato di aver avuto un malore, dovuto alle alte temperature. "Ho visto tutto bianco, speriamo che stasera vada bene" ha detto, pubblicando poi alcune foto e video della serata, in cui è riuscita a dare il meglio di sé sfoggiano il suo look da sexy cowgirl! E per chi si chiedesse se il suo sedere è rifatto, la risposta l'ha fornita lei stessa, chiarendo che è tutto naturale e che di plastica non c'è un bel niente!