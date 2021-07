Non è sicuramente una che passa inosservata e non solo per il fisico prorompente e l'abbigliamento appariscente: Elettra Lamborghini non ha peli sulla lingua ed ha una personalità esplosiva ed esuberante, a dir poco incontenibile. Era apparso subito chiaro quando aveva cominciato a muovere i primi passi nel mondo della televisione, con diversi reality in cui è riuscita sempre a far parlare di sé e a imporsi come personaggio. Attualmente è impegnata come opinionista a L'Isola dei Famosi, assieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, esperienza che ha dovuto posticipare di qualche giorno a causa della positività al Covid-19, che l'ha costretta a essere assente nelle prime puntate. E proprio con il look sfoggiato nell'ultima puntata del reality, ha fatto alcune foto pubblicate su Instagram per dire a tutti qualcosa di importante.

Elettra Lamborghini: naturale o rifatta?

I tatuaggi sono stati sempre una sorta di "marchio di fabbrica" per Elettra Lamborghini. A dir poco unico è l'animalier che ha sul fondoschiena, un iconico disegno maculato (la sua fantasia preferita) di cui non si è mai pentita, a differenza di altri che invece nel tempo ha deciso di rimuovere con il laser. E a proposito del lato B: tanti si sono spesso chiesti se fosse del tutto naturale o se dietro quell'abbondanza ci fossero la mano del chirurgo e l'ombra del ritocco. La risposta l'ha data lei stessa sui suoi social, affidandosi al verso di una popolare canzone.

in foto: Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini non si è rivolta al chirurgo

Non c'è il chirurgo, dietro le curve di Elettra Lamborghini. L'ereditiera, che come suggerisce il cognome è proprio la nipote del noto imprenditore Ferruccio Lamborghini (fondatore dell'omonima azienda) ha sempre esibito fieramente un abbondante lato B e un altrettanto abbondante décolleté. Plastica? Ritocchino? Lei ha smentito, ammettendo con orgoglio di essere naturale al 100%. E per dirlo si è affidata ai social, dove è seguitissima, riprendendo un brano di alcuni mesi fa. La canzone in questione si intitola Bzrp Music Sessions, Vol. 36 ed è interpretata dalla rapper Nathy Peluso.

in foto: Elettra Lamborghini

La musica è un'altra grande passione di Elettra, che infatti ha all'attivo diversi singoli di successo, tutti ballatissimi (uno portato anche al Festival di Sanremo). Dalla collega argentina ha preso in prestito il verso "Im a nasty girl fantastic este culo es nattural no plastik", allegando delle foto scattate con l'ultimo outfit sfoggiato a L'Isola dei Famosi. Il leggings aderente mette in mostra le sue forme che appunto, deve unicamente a Madre Natura e non a protesi o altri aiutini, come le malelingue potrebbero insinuare.