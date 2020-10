Elettra Lamborghini ha sposato Afrojack il 26 settembre, ha coronato il suo sogno d'amore durante una spettacolare cerimonia sul Lago di Como che, sebbene sia stata celebrata dinanzi a un numero ridotto di invitati, è stata ugualmente memorabile. La cantante ha incantato tutti con i suoi tre abiti couture dai dettagli iper sensuali e ha completato i look bridal con dei gioielli scintillanti in oro e diamanti realizzati appositamente per lei da un brand napoletano. Nelle ultime ore, ancora emozionata per aver pronunciato il fatidico sì al fianco dell'uomo che ama, ha condiviso delle nuove immagini della festa. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata quella che ritrae le fedi nuziali scelte dalla coppia ma solo in pochi conoscono il loro prezzo da capogiro.

Le fedi Cartier di Elettra Lamborghini

Le fedi nuziali sono il simbolo per eccellenza dell'amore eterno e per il suo matrimonio Elettra Lamborghini non poteva che scegliere un modello "di lusso". A dispetto di quanto si pensa, però, non ha osato, ha preferito puntare tutto sul classico modello con la fascia liscia in oro giallo. La cosa particolare è che non si tratta di anelli qualsiasi ma di preziosi firmati Cartier, per la precisione delle fedi 1895, che sul sito ufficiale della griffe vengono vendute a 1.170 euro l'una. L'ereditiera aveva lasciato intendere che aveva fatto "shopping" in una delle boutique del brand già il giorno prima del matrimonio, quando si è scattata un selfie in ascensore con la shopper della gioielleria tra le mani. Oggi, come dimostra l'iconica scatolina in bordeaux immortalata nelle foto ufficiali delle nozze, ne ha dato conferma. Quante sono le spose che sognano degli anelli nuziali tanto lussuosi?