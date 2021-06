Dopo aver spopolato nel 2020 al fianco di Giusy Ferreri con La Isla, anche quest'anno Elettra Lamborghini sta per lanciare una nuova hit destinata a diventare il tormentone dell'estate. Si chiama Pistolero e a partire dal 4 giugno comincerà a essere trasmessa in radio e su tutte le piattaforme digitali. Nell'attesa che venga rilasciato anche il video, l'ereditiera si è servita dei social per dare una piccola anteprima dei look che sfoggerà. Trattandosi di una canzone dal mood western, si è trasformata in una sensualissima cowgirl. Tra cappelli texani, maxi stivali cuissardes, scollature audaci e accessori animalier, ancora una volta ha dimostrato di essere una regina di esuberanza e femminilità.

Il costume leopardato di Elettra Lamborghini in Pistolero

L'avevamo lasciata super glamour a L'isola dei famosi tra minidress colorati e tailleur chic e oggi ritroviamo Elettra Lamborghini in versione cowgirl per il lancio di Pistolero. Qualche giorno fa si era immortalata con uno stile tutto nuovo sui social, incantando i followers tra maxi extension e pantaloni di pelle portati con il reggiseno a vista, ma solo di recente ha rivelato che quel servizio fotografico insolito era legato al suo nuovo progetto musicale. Ad accompagnare l'anteprima del brano dell'estate, uno scatto in cui si è trasformata in una super sexy pistolera con indosso un cappello texano e un costume leopardato sui toni del verde firmato Philippe Plein, un modello aderente e sgambato da 498 euro che riprende il disegno maculato che ha tatuato su spalla e lato b.

in foto: Il costume di Philippe Plein

Il nuovo stile texano di Elettra Lamborghini

È però nelle altre foto "rubate" dal set del video che Elettra dà il meglio di lei in fatto di femminilità. Nel primo indossa un mini abito "seconda pelle" maculato con gonna a matita e collo alto, lo ha abbinato a delle collane a catena, a dei maxi cerchi e all'immancabile cappello da cowgirl, mentre nella seconda foto ha seguito la tendenza simbolo dell'estate 2021, quella dei look total denim. La Lamborghini ha infatti sfoggiato una aderentissima jumpsuit di jeans con il corpetto scollatissimo e le maniche corte, completando il tutto con un paio di audaci stivali cuissardes pitonati. Tutti gli outfit sono stati realizzati appositamente per lei sotto la direzione della stylist Ylenia Puglia e sono riusciti ad aggiungere un tocco texano al suo stile da sempre eccentrico e sensuale.