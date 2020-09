Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di Elettra Lamborghini e del suo matrimonio con Afrojack, in occasione del quale ha sfoggiato tre meravigliosi abiti bianchi couture. Nonostante ora si stia rilassando a casa del marito in Belgio, appare spesso sulla tv italiana, visto che nelle settimane che hanno preceduto le nozze si è data da fare da punto di vista lavorativo, registrando diversi programmi. Tra questi c'è anche “Name That Tune – Indovina La Canzone”, il nuovo show di Enrico Papi che va in onda ogni martedì in prima serata su TV8 e che vede diverse star del mondo dello spettacolo gareggiare tra improvvisazioni e giochi musicali. Ieri sera è stata trasmessa la terza puntata ed Elettra Lamborghini ha capitanato una delle due squadre, scontrandosi contro il team di Anna Tatangelo. Se quest'ultima ha osato con pantaloni di pelle e camicia vintage, la Lamborghini ha preferito qualcosa di più scintillante.

Il look di Elettra Lamborghini a "Name That Tune"

Ha infatti indossato una tutina argentata ricoperta di glitter firmata RG_romeogigli, un modello con top incrociato e scollato, pantaloni palazzo e cintura in tinta che le ha segnato il punto vita. La cosa particolare è che per completare il tutto ha optato per un'acconciatura inedita. Elettra ha detto addio ai capelli lisci e al frisé che di solito sfoggia ed è passata a dei ricci strettissimi e vaporosi. Certo, ad oggi, dopo che ha tagliato la chioma per il matrimonio, se replicasse la pettinatura, sarebbe ancora più gonfia, ma è chiaro che rispetto ai suoi look "tradizionali" la differenza è abbastanza evidente. Quale sarà il prossimo "colpo di testa" della cantante?