Ieri sera è andata in onda la terza puntata di “Name That Tune – Indovina La Canzone”, il nuovo show di Enrico Papi che va in onda ogni martedì in prima serata su TV8 e che settimana dopo settimana vede diverse star del mondo dello spettacolo gareggiare tra improvvisazioni e giochi musicali. Nell'appuntamento di ieri al timone delle due squadre c'erano Anna Tatangelo ed Elettra Lamborghini. Le due si sono sfidate a colpi di stile sul palco, anche se è stata la prima ad attirare le attenzioni del pubblico. Ha più volte dimostrato di vantare uno stile trendy e sensuale ma questa volta ha dato il meglio di lei, proponendo il look perfetto per l'autunno.

Il look autunnale di Anna Tatangelo

La cantate si è presentata sul palcoscenico di TV8 in una versione inedita. Ha detto addio ai lunghi abiti da sera, agli spacchi e alle minigonne, ha indossato dei pantaloni di pelle a vita alta, un modello a sigaretta con una maxi cintura con le borchie e la fibbia dorata. Li ha abbinati a una camicia vintage con delle decorazioni barocche in oro di Beatbox e per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté neri con un vertiginoso tacco a spillo. Ha poi tenuto i capelli biondi sciolti, ondulati e con la fila laterale, mentre per quanto riguarda il make-up ha marcato gli occhi con una linea di eye-liner molto scura. In quante imiteranno la Tatangelo nelle prossime settimane? Il suo look sensuale e trendy è perfetto per aggiungere un tocco rock al proprio autunno e, come se non bastasse, è molto versatile, può essere sfoggiato durante una serata con gli amici ma anche per qualche impegno lavorativo: risulterà sempre glamour.