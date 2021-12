Diletta Leotta debutta a Striscia La Notizia: il tailleur rosso doppiopetto fa già aria di Natale Diletta Leotta diventa conduttrice per una notte di Striscia La Notizia e sceglie un look portafortuna “coordinato” alla mascotte del programma, il Gabibbo.

Rosso come il Natale, rosso come il Gabibbo: Diletta Leotta non ha avuto dubbi per la scelta del look di debutto a Le Iene. La puntata del 10 dicembre dello storico programma ha avuto una coppia di conduttori d'eccezione (ma solo per una notte): Diletta Leotta e Alessandro Siani. Si tratta della prima volta in assoluto della conduttrice, che ha scelto un look portafortuna: un tailleur pantalone con giacca doppiopetto di un vivace "rosso Gabibbo".

La conduttrice ha compiuto trent'anni quest'estate (festeggiando con un party da sogno) e nel 2021 ha raggiunto molti successi professionali: si divide tra Dazn e Radio105 ed è stata scelta per la prima copertina del nuovo Postal Market. Per chiudere in bellezza è diventata conduttrice per una notte di Striscia La Notizia e per l'occasione si è vestita "in coordinato" con il Gabibbo, scegliendo un tailleur pantalone dello stesso punto di rosso del suo costume. La conduttrice ha indossato un completo con giacca doppiopetto, indossata senza nulla sotto, e pantalone aderente leggermente svasato in fondo. Ha lasciato i capelli sciolti, con morbide onde, completando il look con un make up in toni naturali.

La tendenza delle feste 2021: il tailleur pantalone

I completi mannish sono una delle tendenze del 2021: eleganti e perfetti in ogni occasione, spopolano perfino sui red carpet prendendo il posto degli abiti da sera. Quest'anno dimentichiamoci del total black e puntiamo sul colore, come fa Kate Middleton, che ha sfoggiato un completo viola. Ora che le feste si avvicinano, Diletta Leotta punta sul rosso natalizio, un colore acceso e benaugurale. Le alternative? Verde smeraldo, bianco candido (un must del 2021!) o, perché no, con un tocco sparkling. Durante la party season lo scintillio è concesso!