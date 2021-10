Come vestirsi in autunno: scegli il tailleur pantalone colorato come Kate Middleton Dalle sfilate Autunno/Inverno 2021-22 ai red carpet, fino alla royal family: il tailleur pantalone ha conquistato proprio tutti. Kate Middleton ha sfoggiato il look autunnale perfetto, da copiare subito: tailleur viola acceso, dolcevita e scarpe con il tacco scamosciate. Ecco i tailleur pantalone di tendenza e come abbinarli.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra, Gucci, Kate Middleton in Emilia Wickstead, Salvatore Ferragamo

Grintoso in ufficio, trendy per l'aperitivo, elegante per la sera o per una cerimonia: parliamo del tailleur pantalone, un capo "rubato" al guardaroba maschile e diventato un classico della femminilità. Versatile e chic, le passerelle invernali lo hanno proposto in mille varianti di colore per la prossima stagione. Ma a lanciare la tendenza ancora una volta è stata Kate Middleton, l'icona di stile della royal family: per una visita alla Ulster University ha sfoggiato un completo viola acceso, dimostrando che il completo con i pantaloni è un must di cui non potremo fare meno, da sfoggiare anche per un'occasione importante.

Kate Middleton con il tailleur pantalone viola

La consacrazione definitiva del tailleur pantalone colorato come must dell'autunno 2021 è arrivata dai reali: Kate Middleton, per una visita alla Ulster University, ha sfoggiato un completo viola acceso firmato Emilia Wickstead. Un modello simile, ma in grigio, è disponibile sul sito del brand al prezzo di La consacrazione definitiva, però, è arrivata dalla nobiltà: Kate Middleton, una grande fan dei tailleur colorati, ha sfoggiato un completo viola acceso, firmato Emilia Wickstead. Ha completato l'outfit con un dolcevita blu notte – perfetto per i premi freddi d'autunno – e un paio di scarpe con il tacco scamosciate firmate Emmy London. Un completo simile, ma in grigio, è disponibile sul sito al prezzo di 1.500 euro.

Kate Middleton in Emilia Wickstead, foto via @UlsterUni

Le star scelgono il completo anche per la sera

Ma la tendenza già spopola tra le star, anche per le occasioni eleganti: il tailleur con i pantaloni, se scelto nel giusto colore o tessuto, può essere elegante come un abito. Lo dimostrano tutte le star che hanno sfilato in pantaloni sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia: da Valentina Cervi in Valentino a Adriana Lima in Etro, fino a Cristiana Capotondi in Dolce&Gabbana. La prova che non eleganza non significa abito da sirena o gonna da principessa: si può essere assolutamente chic anche in pantaloni. Il modello più chic dell'autunno è colorato: una tinta luminosa sdrammatizza anche il taglio serio e rigoroso di un completo giacca-pantalone, rendendolo chic anche fuori dall'ufficio. Un esempio? Chiara Ferragni, a Parigi per la Settimana della Moda, ha sfoggiato un completo rosa fluo oversize con sandali gioiello.

Chiara Ferragni in completo rosa e sandali Chiara Ferragni brand

Il tailleur colorato sulle passerelle Autunno/Inverno 2021-22

Le sfilate dell'Autunno/Inverno 2022 avevano anticipato la tendenza: da Gucci a Chanel, da Giorgio Armani a GCDS, non c'è brand che non abbia proposto una sua versione di questo capo intramontabile. Isabel Marant e Alberta Ferretti puntano sul classico nero, mentre MaxMara rivisita il check, per un completo dall'allure british.

Salvatore Ferragamo Autunno/Inverno 2021–22

Ma la tendenza prevalente è il colore: dal rosso di Burberry al blu di cyan di Salvatore Ferragamo, fino al color caramello di Ermanno Scervino e Tod's. Per tinte così vivaci, meglio giocare con accessori neutri e un sottogiacca chiaro, effetto lingerie, lasciando il completo protagonista. Un look giocato su tessuti preziosi e accessori gold non sfigura nemmeno per una cerimonia, come un matrimonio autunnale. A questo punto non ci sono dubbi: un tailleur pantalone, magari colorato, è il completo da mettere subito in guardaroba per risolvere l'eterno dilemma "cosa mi metto oggi?"