Le foto natalizie a volte possono sfuggire di mano, ad alcune celebrities o influencer calatissime nell'atmosfera di festa e impegnatissime nel realizzare scatti impeccabili a prova di like. Ecco fare la loro comparsa abiti eleganti, makeup a prova di red carpet, location degne di un party esclusivo con addobbi che farebbero impallidire anche la regina Elisabetta. La chiave della sontuosità sembra premiare: l'aria natalizia, coi suoi colori, i suoi luccichii e il tripudio di velluto e glitter che richiama, ha certamente una presa facile sul pubblico. Ma non è detto che tutte le star debbano necessariamente stupire con post di questo tipo. Lo dimostra perfettamente Deva Cassel, figlia di due divi del cinema: Monica Bellucci e Vincent Cassel. La sedicenne ha scelto la semplicità per fare gli auguri ai suoi fan e follower, riscuotendo grande successo con un look genuino acqua e sapone che ne ha esaltato la bellezza.

Deva Cassel sceglie il look acqua e sapone

Sedici anni e un futuro davanti tutto da scrivere, con le porte della moda già ampiamente spalancate. Deva Cassel ha certamente ereditato dai suoi genitori un fascino che non passa inosservato e che ha ammaliato anche la Maison Dolce&Gabbana, che l'ha scelta come testimonial delle sue fragranze. Di recente ha anche posato in copertina, con grande gioia di mamma Monica che sui social è sembrata molto orgogliosa del traguardo raggiunto da sua figlia, che ormai non è più una bambina. Ma lontano dai set fotografici, Deva è una sedicenne come tante altre. Non sembra amare particolarmente l'esposizione sui social, infatti sul suo profilo non pubblica molte foto, benché sia ovviamente molto seguita. E la maggior parte di queste, la immortalano in momenti di quotidianità, come quella pubblicata in occasione delle festività natalizie. Nessun nessun abito lungo né gioielli scintillanti. Per il suo "Merry Christmas" la ragazza ha scelto un look acqua e sapone e un abbigliamento casual. Alle sue spalle nessun albero di Natale né paesaggi innevati, anzi, si intravedono degli scatoloni, il condizionatore e quello che sembra essere un aspirapolvere. Tantissimi i commenti degli utenti, che hanno posto l'accento sulla bellezza naturale di Deva, che agli ornamenti ha scelto la semplicità di un augurio sincero senza troppi fronzoli.