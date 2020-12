Il mondo dello spettacolo è ormai dominato dai "figli di" che, complice il loro cognome noto, riescono ad attirare tutti i riflettori su di sé fin dalle prime apparizioni pubbliche. Tra le più apprezzate degli ultimi anni c'è Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, che, al di là della bellezza mozzafiato e della sensualità senza limiti ereditate dalla mamma, ha dimostrato di avere un enorme talento coma modella. È stata scelta spesso come testimonial da Dolce&Gabbana, a soli 16 anni ha conquistato la sua prima copertina e sui social viene ormai considerata una vera e propria icona di stile anni '90. Nelle ultime ore, però, sono stati i fan a scovare un nuovo provocante scatto che la riguarda.

La foto in costume di Deva Cassel

Deva Cassel ha solo 16 anni ma è già una piccola diva. Certo, il cognome e le origini note hanno contribuito a trasformarla in una star fin da piccolissima, ma da quando ha debuttato nella moda ha dato prova di avere talento da vendere. Sebbene su Instagram preferisca essere poco attiva, i fan seguono tutti i suoi impegni professionali, non perdendo occasione per condividere degli scatti "rubati". L'ultimo lascerà davvero tutti senza parole, visto che la figlia della Bellucci appare super sensuale in bikini. Si è lasciata immortalare inginocchiata in spiaggia con un mare paradisiaco alle sue spalle mentre indossa un micro due pezzi sui toni del marrone con tanga sgambatissimo e reggiseno a triangolo, modello che mette in risalto il corpo mozzafiato.

Deva Cassel, perché usa pochissimo i social

Deva ha i capelli ricci che le cadono sulle spalle e un'espressione provocante che ricorda in modo impressionante la mamma. Con questo scatto avrebbe potuto registrare un boom di like in pochi minuti ma, nonostante ciò, ha preferito non postarlo personalmente. Il motivo per cui, a differenza delle coetanee, rimane a debita distanza dai social? Probabilmente per evitare critiche e cattiverie degli haters, che già in passato l'avevano accusata di aver fatto qualche ritocco chirurgico per somigliare alla Bellucci. Insomma, sebbene la Cassel non abbia alcuna intenzione di diventare una delle tante influencer, è chiaro che si continuerà a parlare ancora a lungo di lei e della sua bellezza senza eguali.