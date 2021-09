Il venerdì sera sexy di Chiara Ferragni con le amiche: il top senza reggiseno rivela l’underboob Venerdì sera, complice la bella serata e le temperature ancora miti, Chiara Ferragni si è goduta una serata fuori con le amiche di Chiara Biasi e Veronica Ferraro. Per rispondere alle critiche degli haters ha sfoggiato un look molto sensuale, rilanciando: “Quanti si arrabbieranno per una mamma che indossa questo top?”

A cura di Beatrice Manca

Se c'è una cosa che Chiara Ferragni ha imparato bene nei tanti anni sui social è come rispondere agli haters. Periodicamente, l'imprenditrice pubblica una foto sensuale, magari in lingerie, e puntualmente piovono critiche sul fatto che una mamma non può indossare certi capi (come se una donna perdesse ogni diritto a mostrare il corpo dopo i figli). Questo è accaduto anche un paio di giorni fa nei commenti di uno scatto con un completino intimo in pizzo nero. Chiara Ferragni ha dato agli haters la miglior risposta possibile: ha rilanciato, pubblicando le foto di un look effetto "vedo-non-vedo" e scrivendo: "In quanti si arrabbieranno per una mamma che indossa questo top?"

Chiara Ferragni con un top Jacquemus

Il look per la serata con le amiche

Venerdì sera, complice la bella serata e le temperature ancora miti, Chiara Ferragni si è goduta una serata fuori con le amiche di sempre, Chiara Biasi e Veronica Ferraro. Una classica "girl's night out" senza figli né uomini per riunire il gruppo al rientro dalle vacanze. Per l'occasione, ha scelto un paio di jeans modello "boyfriend", il più in dell'autunno e un top rosa con un fermaglio dorato abbinato alla maxipochette firmata Bottega Veneta.

Chiara Biasi, Veronica Ferraro e Chiara Ferragni

Un look che – ne era certa – avrebbe scatenato le polemiche. Il mini cardigan infatti è aperto sulla pelle nuda, chiuso solo da un fermaglio e lascia intravedere il seno. L'influencer ha postato una serie di foto del look zoomando lei stessa sul cardigan, per mandare un messaggio chiaro: non c'è nulla di male a scoprirsi, mi piace questo top e me lo metto in barba alle critiche.

Chiara Ferragni con un top Jacquemus

Il top rosa di Chiara Ferragni è il must del momento

Nei look di Chiara Ferragni nulla è lasciato al caso: il mini cardigan rosa è firmato Jacquemus ed è uno dei modelli più in voga della stagione. Si trova in vendita sugli shop online a 230 euro. Lo stesso modello, ma in nero, è stato indossato da Kendall Jenner in una famosa campagna pubblicitaria del brand. Da vera trendsetter, Chiara Ferragni sa che il cardigan è uno dei capi di tendenza dell'autunno 2021 e che si porta così, in versione micro, senza nulla sotto. L'abbinamento perfetto? Con la nonchalance di chi non si cura affatto del giudizio altrui.