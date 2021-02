Si è parlato molto di Demi Moore negli ultimi giorni: la scorsa settimana ha preso parte alla Paris Fashion Week dedicata all'Alta Moda, ha sfilato per Fendi in uno splendido completo nero che ha esaltato le sue forme da urlo, dando prova di essere in splendida forma a 58 anni, tanto da non avere nulla da invidiare alle giovanissime. L'unico piccolo "inconveniente" è che il suo viso era apparso un tantino diverso dal solito, ovvero con gli zigomi altissimi e la bocca molto carnosa. Tanto è bastato perché gli utenti dei social l'accusassero di aver esagerato con la chirurgia plastica, arrivando a stravolgere la sua iconica bellezza mozzafiato. Dopo aver visto le foto dello show fare il giro del web, l'attrice ha pensato di mettere a tacere le polemiche in modo molto sottile.

Demi Moore mette a tacere le critiche

Chi ha detto che Demi Moore è rifatta? Per anni ha urlato a gran voce di essere naturale al 100% ma a quanto pare solo in pochi le hanno creduto, soprattutto dopo che era apparsa in una versione inedita sulla passerella di Fendi. Lo scorso weekend, però, è arrivata la svolta: con una foto senza trucco al termine dello show parigino l'attrice ha messo a tacere chi la accusava di essersi sottoposta a diversi interventi di chirurgia plastica. Così facendo, ha dimostrato che quegli zigomi innaturali e quella bocca gonfia non erano altro che il risultato di un'incredibile opera di countouring imposta da precise esigenze di scena. Se quello scatto non è bastato a far ricredere i malpensanti, la Moore ha fatto di più, mostrandosi con la figlia Scout alle prese con una originale skin routine.

in foto: Con la figlia Scout LaRue prima della sfilata

L'attrice si prende cura della pelle con le maschere viso

Demi Moore non si è solo sottoposta a un'intensa sessione di trucco prima della sfilata di Fendi, la preparazione è cominciata molto prima, per la precisione a bordo dell'aereo che l'ha portata a Parigi. A farle compagnia durante il viaggio, la figlia Scout LaRue Willis, che insieme a lei ha provato una maschera di carta idratante, così da eliminare occhiaie e stanchezza legate al jetleg. Mamma e figlia non hanno esitato a immortalarsi in questa inedita versione ma è stata l'attrice a postare la foto sui social con tanto di didascalia: "Preparazione pre-spettacolo". Insomma, ancora una volta Demi ha dimostrato che bisognerebbe conoscere la realtà prima di sparare a zero su una star: la trasformazione in passerella era voluta, la chirurgia non c'entra assolutamente nulla.