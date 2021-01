Negli ultimi giorni si è parlato molto di Demi Moore: l'attrice sex symbol ha sfilato per Fendi durante la Paris Fashion Week dedicata all'Alta Moda, tornando in passerella a 58 anni. Nonostante fosse apparsa in splendida forma in un completo nero dalla maxi scollatura, è stata sommersa di critiche e il motivo è molto semplice: in tanti l'hanno accusata di aver stravolto il suo aspetto con la chirurgia. Confrontando le foto di ieri e oggi, infatti, il viso dell'attrice è sembrato un tantino diverso dal solito, con gli zigomi altissimi, le labbra gonfie e neppure l'ombra di una ruga. Fino ad ora l'attrice aveva preferito rimanere in silenzio per non alimentare le polemiche ma, stanca di vedere le sue foto sul web, ha pubblicato su Instagram uno scatto che toglie ogni dubbio ai malpensanti.

La foto senza trucco al termine della sfilata Fendi

Un trattamento estetico assorbito male, un ritocco fatto pochi giorni prima dello show, un intervento un po' troppo invasivo: queste sono solo alcune delle ipotesi fatte dagli utenti dei social dopo l'apparizione di Demi Moore sulla passerella di Fendi. Oggi, però, è stata lei stessa a intervenire per mettere a tacere le malelingue. L'attrice ha postato su Instagram uno scatto che la mostra al fianco delle sue compagne di avventura Christy Burlington Burns e Kate Moss che, insieme al direttore artistico della Maison Kim Jones, si sono scambiati un abbraccio al termine delle sfilata. Il dettaglio che ha attirato maggiormente le attenzioni del pubblico è stato però il suo viso, tornato improvvisamente alla "normalità".

in foto: La foto al termine della sfilata Fendi

Demi Moore si mostra "al naturale"

Demi è senza trucco, mette in mostra il sorriso raggiante, porta gli occhiali, ha degli zigomi naturalmente ben pronunciati e le normali rughe d'espressione. Come ha fatto a cambiare con tanta rapidità? Gli interventi chirurgici non c'entrano assolutamente nulla, l'attrice stessa ha smentito più volte di essersi rifatta, semplicemente per esigenze di scena si è dovuta sottoporre a un'intesa sessione di make-up. Attraverso un contouring molto accentuato avrebbe messo in risalto guance e bocca, apparendo praticamente irriconoscibile. Insomma, a Demi Moore è bastata una semplice foto per soddisfare le curiosità dei followers "maligni", lasciandosi definitivamente alle spalle le polemiche degli ultimi giorni.