Qualche giorno fa è arrivato su Amazon Prime Video la sfilata di Savage X Fenty, la linea di lingerie super sexy firmata da Rihanna. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico non è stata solo la popstar, tornata sulle scene con un nuovo taglio di capelli, ma anche le modelle che hanno preso parte allo show. Tra loro c'erano Cara Delevingne, che per l'occasione ha calcato ancora una volta la passerella dopo essersi ritirata diversi anni fa, sfoggiando un originale mullet cut, e Demi Moore. L'attrice ha 57 anni ma, nonostante ciò, continua a essere bellissima e in forma, tanto da non aver esitato a mettersi in biancheria intima e calze a rete. Il risultato? La sua apparizione è stata un trionfo di sensualità.

Demi Moore allo show Savage X Fenty Vol.2

Chi ha detto che una donna over 50 non è più desiderabile? Demi Moore è stata capace di mettere a tacere ogni luogo comune sulla questione partecipando allo show di Savage X Fenty Vol.2. Per Rihanna si è trasformata in modella per un giorno e ha stupito tutti presentandosi in scena con un sexy body in pizzo nero e delle calze a rete. Per completare il tutto ha scelto una collana a catena, un rossetto rosso mattone e ha poi tenuto i capelli sciolti ed extra lisci. Demi ha messo in mostra il suo corpo da urlo e il suo innato fascino, dando prova di non avere assolutamente nulla da invidiare alle colleghe ventenni, anzi, probabilmente sono molte quelle che potrebbero tranquillamente prendere lezioni di sex appeal da lei. Così facendo, la diva hollywoodiana ha dimostrato di incarnare alla perfezione la filosofia #SavageNotSorry: quante sono le over 50 che sognano di arrivare alla soglia dei 60 anni in forma tanto smagliante?