They comin' for you with that BBE*. Serve it, @caradelevingne + @soojmooj!⁣ #SAVAGEXFENTYSHOW VOL. 2⁣ Only on @amazonprimevideo 10.02.20.⁣ #SAVAGENOTSORRY⁣ ⁣ * Bad Bih Energy

A post shared by SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) on Sep 30, 2020 at 2:51pm PDT