Questo Natale per Demi Lovato è stato una ricorrenza particolarmente speciale: ha festeggiato l'accettazione di sé e la guarigione dai suoi disturbi alimentari. Di recente aveva ammesso di soffrirne da tempo, raccontandosi in un'intervista rilasciata a Ellen DeGeneres. La star aveva spiegato di essere stata a lungo controllata dal suo staff in merito a ciò che ingeriva e questa malsana attenzione sul cibo era diventata un'ossessione anche per lei, con ripercussioni sotto ogni punto di vista. Ma ora ne è uscita e il suo processo di guarigione riguarda soprattutto l'amore verso se stessa e il proprio corpo. Per questo ha voluto condividere con i suoi follower alcune foto speciali e alcune riflessioni importanti.

Demi Lovato fa brillare le sue smagliature

Gli auguri di Natale di Demi Lovato pubblicati su Instagram sono stati un invito ad avere maggiore amore e maggiore cura per se stessi, cosa che lei per troppo tempo non ha fatto. "Quest'anno è stato duro. Siate gentili con voi stessi e se sbagliate ricordate di rimettervi in carreggiata" ha scritto, pubblicando delle foto scattate questa estate, durante la quarantena. Le immagini sono state postate con filtro e senza filtro e immortalano in modo creativo e originale le smagliature della star. La Lovato le ha ricoperte di glitter per farle risaltare e scintillare, ma soprattutto per smettere di vergognarsene: "Ho messo del glitter sulle mie smagliature per celebrare il mio corpo e tutte le sue caratteristiche (che la società le consideri buone o cattive). Le mie smagliature non andranno via, quindi perché non metterci un po' di luccichio?".

Le star icone body positive

Il messaggio di Demi Lovato si va ad aggiungere a quelli di tante altre celebrities che ultimamente stanno cercando di proporre sui social, dove per troppo tempo si è visto un unico modello di bellezza stereotipata, dei canoni maggiormente inclusivi. Da Lizzo a Emily Di Donato a Ashley Graham, il messaggio che si vuole comunicare, soprattutto al pubblico più giovane e più sensibile, è proprio quello che non ci sono ideali da eguagliare a tutti i costi e che il corpo merita rispetto e amore, qualunque sia il suo peso, in ogni sua forma o caratteristica: smagliature comprese!