Dopo ben 5 mesi il Grande Fratello ha decretato il suo vincitore e i concorrenti, i pochi rimasti, sono usciti dalla Casa. Alla fine è stato Pierpaolo Zorzi a spuntarla su tutti. Dayane Mello si è dovuta accontentare del quarto posto: per lei è stato decisivo un televoto flash che l'ha vista perdere, forse un po' a sorpresa, contro Pierpaolo Petrelli. La modella brasiliana in questi mesi è stata una delle protagoniste indiscusse del reality, sotto diversi punti di vista. Non sono mancate le polemiche che l'hanno coinvolta, ma purtroppo ha anche vissuto un grave lutto: la perdita del fratello Lucas. Certamente però le va riconosciuto l'essere stata una delle partecipanti più glamour. I suoi abiti hanno sempre fatto parlare, proprio come lei.

Dayane Mello in rosa per la finale del Grande Fratello

Una serata importante come la finale richiede un abito altrettanto d'impatto. Per l'occasione Dayane Mello ha scelto un vaporoso abito di tulle rosa cipria più corto avanti e con ampio strascico posteriormente, con ampio scollo a V e corpetto stretto in vita da lacci in velluto nero. L'abito principesco scelto dalla modella è l'ultimo di una lunga serie di look che hanno riscosso molto successo e che hanno fatto parlare anche per il loro costo elevato. Tra i più chiacchierati senza dubbio il vestito jungle di Dolce&Gabbana e quello con maxi spacco. L'effetto "confetto" della finale era proprio ciò che mancava alla sua variegata carrellata di outfit.