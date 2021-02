L'edizione del Grande Fratello Vip 2020-21 che si sta avviando alla conclusione è stata anche una sfida a colpi di look: una delle concorrenti che ha maturato uno stile sempre più originale e griffato è la brasiliana Dayane Mello, che nonostante l'avvio in sordina si è conquistata un posto da finalista e ha guadagnato l'attenzione del pubblico in fatto di stile. Dopo aver affrontato il lutto del fratello è tornata in pista e nella puntata precedente aveva lasciato tutti a bocca aperta con un look firmato The Attico che mescolava piume e paillettes. Per la serata di venerdì invece ha scelto un tailleur giacca pantalone color rosso accesso, tinta che riflette la sua personalità grintosa.

Il completo rosso di Dayane Mello

Nel corso delle puntate ha sviluppato una passione per gli abiti griffati, orientando il suo stile verso pezzi sempre più decisi e audaci. Per questa puntata ha scelto un total look Alexander McQueen rosso vermiglio. Il completo è composto da un semplice pantalone a sigaretta (in vendita al prezzo di 650 euro) e da un blazer in pelle rosso appartenente alla collezione Primavera/Estate 2020 con un profilo di bottoni sulle spalle e sul busto e con un orlo leggermente increspato, in modo da creare un volant. Il blazer costa 5.290 euro, ma si trova online a prezzi scontati per via dei saldi di fine stagione.

in foto: Dayane in Alexander McQueen

Una rivisitazione più glamour del classico blazer insomma, che esalta la bellezza della concorrente brasiliana con semplicità ed eleganza. Con il suo portamento da modella Dayane Mello può indossare praticamente di tutto e infatti l'abbiamo vista cambiare spesso stile: dai look mannish con i pantaloni firmati Dolce&Gabbana e Saint Laurent ai minidress, fino agli abiti lunghi dallo stile romantico con i pois. Comunque finirà il reality, lei è già sul podio per lo stile.

in foto: Dayane con un completo rosso

Come fa Dayane Mello ad avere tutti questi abiti griffati?

Viene spontaneo chiedersi di fronte a tutti questi cambi di look come facciano i concorrenti ad avere tutti questi abiti di stilisti celebri e griffe importanti. Sono finiti i tempi in cui tutto il necessario doveva entrare in una valigia, prima di isolarsi per settimane nella casa del reality: ora i vip sono sempre seguiti dai loro stylist, che si fanno prestare gli abiti dalle grandi boutique monomarca. Non sono i brand dunque a fornire direttamente i vestiti, ma i grandi negozi che, taggati sui social, guadagnano in pubblicità: a una modella come Dayane Mello o un'influencer non manca sicuramente la visibilità, né il carisma per farsi notare.