Damiano dei Maneskin con il mullet cotonato: prima del successo sfoggiava il look anni ’80 Com’era Damiano dei Maneskin prima del successo? Sono molte le foto che circolano sui social che lo immortalano da giovanissimo con dei tagli di capelli davvero originali, anche se solo di recente è emerso uno scatto in cui sfoggia un mullet cut cotonato in pieno stile anni ’80.

A cura di Valeria Paglionico

Damiano David dei Maneskin è l'uomo più richiesto del momento: cantante talentuoso, icona di stile, sex symbol, fidanzato premuroso non gli manca davvero nulla ed è per questo che è amatissimo a livello internazionale. Non sorprende, dunque, che siano milioni le fan disposte a fare di tutto per lui, anche spendere decine di euro per una sua mutanda. Com'era prima del successo? Ha sempre avuto fascino da vendere e a dimostrarlo sono le sue prime apparizioni televisive a X-Factor. Solo in pochi, però, hanno visto un look anni '80 che sfoggiava poco tempo prima di diventare famoso.

Il taglio di capelli "vintage" di Damiano

Com'era Damiano David prima del successo? Sebbene le sue prime apparizioni pubbliche risalgono a X-Factor, periodo in cui portava i capelli lunghi e ondulati in pieno stile rocker, sul web circolano moltissime foto di quando era giovanissimo e cantava nei più famosi locali romani in compagnia dei Maneskin. Il dettaglio che balza subito all'occhio è che sfoggiava un hair look davvero inedito. Il frontman della band aveva il mullet cut, ovvero l'iconico taglio ispirato agli anni '80 con le rasature laterali e dei ciuffi più lunghi dietro la nuca. La cosa particolare è che lo portava cotonato con un maxi ciuffo tirato all'indietro.

Il "nuovo" mullet di Damiano

Tutti i cambi look di Damiano dei Maneskin

Damiano dei Maneskin ha sempre abituato i fan ai suoi continui "colpi di testa", dando prova di essere un artista camaleontico capace di rinnovarsi con estrema facilità. Agli esordi portava i capelli corti ma col ciuffo, successivamente è passato al caschetto in pieno stile Kurt Cobain, al quale ha aggiunto delle rasature sui lati ai tempi di X-Factor. Ha tagliato drasticamente la chioma poco prima di Sanremo, ha osato con una cresta dall'animo rock qualche mese fa e ora sembra essere fedele a un mullet "rivisitato" portato tirato all'indietro con il gel oppure con la frangetta. Insomma, Damiano è il re del trasformismo ed è per questo che i fan lo amano alla follia.