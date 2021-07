Damiano David è il frontman dei Maneskin e sta vivendo un periodo particolarmente felice dal punto di vista professionale. Insieme alla sua band ha vinto Sanremo e l'Eurovision e da allora ha cominciato a girare il mondo tra tour e riconoscimenti speciali. Ogni volta che sale sul palco incanta tutti con la sua voce potente e la sua energia travolgente ma, al di là del talento come cantante, a renderlo tanto amato è il fascino mozzafiato che ha sempre vantato. Fin dai tempi di X-Factor si è imposto come sex symbol e icona genderless, a prova del fatto che non bisogna adeguarsi agli stereotipi di genere in fatto di bellezza e di stile. Nel corso degli anni non ha mai esitato a cambiare look in modo drastico ma è nelle ultime ore che si è mostrato in una versione davvero inedita.

Il nuovo taglio di capelli di Damiano David

Sarà perché il caldo estivo si fa sentire o perché semplicemente era arrivato il momento di portare un tocco di novità al look, ma la cosa certa è che Damiano David ha approfittato della bella stagione per fare visita al barbiere. Erano mesi che aveva mantenuto invariata la sua acconciatura con il caschetto corto portato con la fila centrale ma ora le cose sono cambiate in modo drastico. Il cantante ci ha "dato un taglio", rasandosi la chioma sui lati e lasciandola più lunga al centro del capo, così da creare una sorta di cresta. Lascia spettinati i capelli che gli cadono sulla fronte, aggiungendo così un dettaglio ancora più rock alla sua immagine.

in foto: Il nuovo talio di capelli di Damiano dei Maneskin

Tutti i capelli di Damiano dei Maneskin

Damiano dei Maneskin ha dimostrato di essere il re del trasformismo dagli esordi a oggi e non solo perché non ha paura di osare tra look genderless e tatuaggi a vista, anche quando si parla di capelli e acconciature ama cambiare con una certa frequenza. Se da ragazzino portava la chioma corta con il ciuffo vaporoso, ai tempi di X-Factor è passato al caschetto lungo da vera e propria rockstar. Nel corso degli anni ha poi dato qualche spuntatina alla chioma, ha aggiunto delle rasature laterali ma non ha rinunciato al codino, mentre negli ultimi mesi ha optato per un caschetto corto. Ora per lui è arrivato il momento della cresta appena accennata e le fan continuano ad amarlo alla follia: non è forse splendido anche in questa versione?