Mutande di Damiano vendute online, il cantante dei Maneskin risponde al fake: “La mia taglia è M” Damiano dei Maneskin è l’uomo più desiderato del momento e non sorprende che sul web siano state messe in vendita le sue mutande. L’unico piccolo “inconveniente”? Sono un fake, tanto che il cantante si è sentito costretto a intervenire personalmente sulla questione.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono la band del momento: da quando hanno vinto prima il Festival di Sanremo, poi l'Eurovision 2021, hanno cominciato a fare il giro del mondo, arrivando a scalare le classifiche internazionali con il loro rock'n'roll. Attualmente sono in America e, dopo aver preso parte alla prima sfilata hollywoodiana di Gucci, hanno aperto il concerto dei Rolling Stones (con tanto di tutine a stelle e strisce). Il frontman Damiano David è in assoluto il più desiderato: con il suo fascino da "bello e dannato" e la sua passione per i look genderless fa impazzire davvero tutti e a dimostrarlo è una cosa davvero originale accaduta sul web.

Le mutande di Damiano in vendita sul web

Avreste mai immaginato di trovare le mutande di Damiano in vendita sul web? Anche se sembra assurdo che qualcuno possa desiderare di "accaparrarsi" un paio di slip usati, è proprio quanto successo di recente. A documentare l'accaduto è stato il cantante in persona, che sui social ha mostrato un annuncio trovato su Internet, nel quale venivano messi in vendita dei suoi (presunti) slip. Si tratta di un modello blu notte decorato con delle mini ancore e con l'elastico col logo "Linea DS". Il prezzo? 45 euro, cifra un tantino elevata se si considera che le mutande non sono neppure griffate.

La reazione di Damiano dei Maneskin

Nel momento in cui Damiano dei Maneskin ha scovato l'annuncio sul web non ha esitato a "denunciare" che si tratta di un fake. Nella descrizione del prodotto in vendita c'è scritto che la taglia degli slip è S, peccato che non corrisponda a quella indossata dal cantante. Nella didascalia quest'ultimo, con tanto di emoticon arrabbiata, ha infatti precisato: "La mia maglia è M". Insomma, a quanto pare la "Damiano-mania" ha raggiunto davvero un livello limite: in quante sarebbero disposte a tutto pur di conquistare degli slip indossati dal sex symbol dei Maneskin?